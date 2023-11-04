Наступне і друге за відліком покоління Skoda Enyaq з’явиться не раніше 2028-го чи навіть 2029 року й буде разюче відрізнятися від нинішнього серійного зразка.

Skoda Enyaq MK2 перенесуть на нову платформу VW SSP, що лежить в основі електромобіля VW Golf. Цей перехід буде масштабним, оскільки його модульна архітектура адаптована під потреби усієї палітри трансмісії та акумуляторів нового модельного ряду електромобілів VW Group.

Як зазначив гендиректор Skoda Клаус Целмер, Skoda Enyaq MK2 буде першим брендом, який освоїть згадану партнерську платформу. На ній базуватиметься понад три чверті (80%) автомобілів продуктової лінійки VW Group.

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За часом накопичення в батарею енергетичного потенціалу від 10 до 80% це буде займати десь 12 хвилин, а не 35 хвилин як у нинішньої Enyaq.

Решту деталей не озвучено. Сказано лише, що друге покоління Enyaq виготовлятимуть на чеському заводі в Млада-Болеславі. Там нині на конвеєрі стоїть нинішня Enyaq. Все інше лише в ескізах та на етапі виготовлення макетних зразків.

Експерти припускають, що Skoda Enyaq MK2 може бути схожою на ось такий Vision 7S. Фото: Skoda

Експерти припускають, що виробник використає дизайн Modern Solid. Він притаманний концепту Vision 7S. Отож, MK2 Enyaq може бути схожим на нього, але це не тільки припущення.