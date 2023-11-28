Компанія Škoda, яка входить до концерну VAG, почала впровадження нового фірмового стилю у мережі дилерських центрів. Перші автосалони з новим дизайном з’явились у В’єтнамі та Європі.

У Європі перший оновлений дилерський центр відкрився у Таллінні (Естонія), також планується оновлення салонів у Госселісі (Бельгія), Хамарі (Норвегія), Вроцлаві (Польща) і Празі (Чехія). Фірмові магазини компанії також можна знайти у Софії (Болгарія), Брюсселі (Бельгія), Валенсії (Іспанія). Планується відкриття і в інших містах.

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У В’єтнамі презентація нового дизайну відбулась 23 вересня – в день виходу марки на ринок. Перші дилерські центри відкрились у Ханої, Вінь, Буон-Ма-Туат та Хошиміні. Загалом компанія планує збільшити мережу дилерських центрів до 30 до 2028 року.

Дизайн шоу-румів символізує поєднання спадщини Škoda та майбутні тенденції. Оновлений логотип відповідає тенденціям до цифрової комунікації, а вибір зелених кольорів підкреслює прихильність компанії до екологічності.

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"Наш новий фірмовий стиль відображає наш шлях до майбутнього мобільності та діджиталізації, роблячи його відчутною реальністю для наших клієнтів. Ми перебуваємо в процесі розгортання нашого найзначнішого за останні 30 років оновлення фірмового стилю, починаючи з інформаційно-комунікаційних матеріалів і закінчуючи нашими автосалонами по всьому світу. Вони мають вирішальне значення для зв'язку наших клієнтів з брендом Škoda, надаючи їм можливість відчути, що представляє собою Škoda з перших рук", - сказав Мартін Ян, член правління Škoda Auto з продажів і маркетингу.

Після оновлення корпоративного стилю дилерських центрів, компанія планує послідовне впровадження нового дизайну у всій лінійці своїх моделей. Enyaq L&K стала першою моделлю з елементами нового стилю, який згодом з’явився в оновлених моделях Scala та Kamiq.

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Škoda прагне стати одним із п’яти найбільш продаваних брендів у Європі до 2030 року з лінійкою авто у сегменті початкового рівня. Також компанія розвиває й активно використовує наявний потенціал на ринках, що розвиваються, таких як Індія, Північна Африка, В’єтнам і в країнах Близького Сходу.