Оригинальный Estafette выпускался с 1959 по 1986 год. Фургон имел раздвижные двери водителя и конкурировал с Volkswagen Transporter. Теперь эта модель может получить новую версию с ностальгическим видом, подобно новым R5 и Twingo EV.

Журналисты Carscoops поделились собственным представлением потенциального электрического фургона от Renault, который станет конкурентом Volkswagen ID.Buzz. Официально компания Renault не сообщала о работе над электрическим фургоном, ведь модели Kangoo и среднеразмерный Trafic были обновлены в 2020 году, а Master получил новое поколение в конце 2023 года.

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Кроме того, существующие фургоны уже предлагаются в полностью электрических вариантах "E-Tech". Однако, если идея создания электрического фургона все же возникнет, Estafette может стать главным претендентом на возрождение.

Оригинальная модель Renault Estafette 1959 года

На рендере Carscoops заметно, что Renault Estafette имеет дизайн, подобный Renault 5 со светодиодными фарами. Вполне возможно, что интерьер авто, а также некоторые кузовные детали, были бы выполнены из экологичных материалов.

Как и классические модель, фургон имеет раздвижные двери, легкосплавные диски, а на кузове изображен компас. Авто оснащено вместительным багажником на крыше для хранения различных вещей, а внутри предусмотрено достаточно места для пассажиров и их багажа.

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Несмотря на то, что это лишь воображаемая модель, компания Renault легко бы могла реализовать ее в серию, благодаря возможностям платформы AmpR Medium, которую использует R5 и Megane и Scenic E-Tech. Она совместима как с одним, так и с двумя электромоторами. Вполне возможно, что Renault Estafette EV дебютирует в конце десятилетия.