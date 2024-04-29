Недавно в Турции прошла презентация нового Renault Duster. Внедорожник будет собираться на заводе компании в городе Бурса и экспортироваться в разные регионы мира, в том числе в Украину.

Новинка имеет уникальный дизайн передней части решеткой радиатора со световой подписью Renault и новыми фарами с секцией ДХО в виде лучей. Автомобиль построен на платформе CMF-B, которую также разделяют Clio, Arkana и Captur.

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Эта архитектура позволяет использовать большую линейку двигателей. Внедорожник будет предлагаться как с классическими бензиновыми, так и с электрифицированными силовыми установками. Покупателям будут доступны 48-вольтовый мягкий гибрид, классический гибрид и обычный бензиновый двигатель. Новый Duster будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

Версия E-Tech имеет мощность в 145 л.с. и средний расход топлива на уровне 5 литров. Мягкий гибрид – это усовершенствованный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обороты которого поддерживаются электромотор с аккумулятором на 48 В емкостью 0,8 кВт-ч. Мощность гибридной установки составляет 130 л.с., а средний расход – 6 л/100 км.

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Внедорожник сохранил длину в 4,34 метра, однако имеет увеличенный багажник объемом 594 литра, благодаря новому интерьеру, который гармонично сочетается с внешним дизайном. Также новинка оснащена новой системой YouClip, которая состоит из 6 точек подключения, расположенных в разных точках салона.

Благодаря им, водитель сможет установить и закрепить аксессуары Renault, например, держатель для планшета, смартфона, или универсальный аксессуар 3-в-1, который сочетает в себе крючок, лампу и подстаканники.