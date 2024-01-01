Вживаний Renault Megane ІІІ: основні проблеми та болячки

Renault Megane ІІІ випускався з 2008 по 2014 рік. За цей період модель отримала два фейсліфтинги у 2012 і 2014 році. Модель випускалась у три та п’ятидверному хечбеку, кабріолеті та універсал. Саме ця версія найбільш популярна нашому ринку. Версія у кузові седан була виокремна в окрему модель під назвою Renault Fluence.

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Зараз на ринку України дуже багато пропозицій Renault Megane ІІІ. На найбільшому сайті з продажу вживаних авто “висить” понад дві тисячі активних об’яв. Ціни: від 4 до 12 тисяч доларів. Тому через високу конкуренцію, цілком пристойний екземпляр можна легко знайти за 5-6 тисяч доларів.

Кузов

На відміну від багатьох конкурентів, кузов Renault Megane ІІІ добре захищений від корозії. Проблемних місць, які схильні до рудої болячки, у Megane небагато. Осередки корозії можуть виникати лише у передній частині порогів, якщо не були встановлені бризковики.

Кузов 5-дверного хетчбкеа та універсала має невисоку жорсткість до скручування. В результаті при регулярних паркуваннях на бордюрах та інших нерівних поверхнях, проявляються тріщини між дахом та задньою стійкою кузова.

Кузов Renault Megane ІІІ стійкий до корозії

Тріщини також можуть виникати у дверних отворах, у місцях кріплення обмежувачів відкривання дверей до кузова. Найчастіше це відбувається у проймі водійської двері. Щоб такого не ставалось, потрібно вчасно міняти направляючі втулки в обмежувачах, які коштують 5-10 доларів за комплект.

Відносно стійким є лакофарбове покриття. Навіть на машинах перших років випуску лоск і фарба на не виглядає надто затертою. З мінусів зовнішнього вигляду – хіба що пластикові фари, які з часом мутніють та вимагають полірування.

Двигуни

Лінійка двигунів, які встановлювались на Renault Megane ІІІ. дуже широка. Бензинові об’ємом від 1,2 до 2,0 літри, дизелі – від 1,5 до 2,0 літра. У нас найпоширенішими є 1,5-літровий дизель та 1,6-літровий бензин.

Бензиновий 1,6-літровий двигун дістався Megane ІІІ від попередника. Цей агрегат дуже надійний, має ресурс 400-600 тисяч кілометрів пробігу та добре перетравлює газове пальне. Однак він вимагає кваліфікованого обслуговування – заміну ременя ГРМ (по регламенту кожні 60 тисяч кілометрів) краще робити на сервісі, який спеціалізується на Renault, адже для виконання цієї операції потрібні спеціальні фіксатори.

Двигуни Renault, за умови кваліфікованого обслуговування, славляться своєю надійністю

Основні проблеми бензинового двигуна – це витік оливи через задні заглушки розподільчих валів, клапан фазорегулятора та прокладки клапанної кришки. Коштують усі ці ущільнювачі недорого, та й заміна не складана. На ранніх моделях трапляються проблеми з власне фазорегулятором – він видає сторонні звуки на холостих обертах. Лікується це його заміною, яку краще робити разом з плановою заміною ременя ГРМ. Коштує фазорегулятор 100-150 доларів.

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Дизельні двигуни об’ємом 1.5 літри також надійні. Слабке місце – паливна апаратура, яка дуже не любить низькоякісної солярки та експлуатації на “пустому баці”. Форсунки та паливна помпа високого тиску, за умови використання якісного пального, легко «ходять» по 250-300 тисяч кілометрів. Приблизно такий же ресурс у демпферного маховика, який коштує 350-500 доларів.

Після 300 тисяч вимагатиме ремонту або реставрації турбіна. Бюджет такого ремонту – кілька сотень доларів. Найкращим варіантом вважається заміна картриджа турбіни на новий. Купувати цей вузол вживаним з розбірки не рекомендується.

Трансмісія

Механічні коробки передач були як 5-ступеневі, так і 6-ступеневі. У п’ятиступеневих коробках слабке місце – сальник-пильник лівої напіввісі (коштує близько 50 доларів). Також у ранніх версій іноді виникають проблеми з п'ятою передачею, а саме кріпленням її шестерні на валах. Лікується цей недуг відносно легко: коробку знімати не треба, лише лючок п'ятої передачі. Гайка зі стопором коштує кілька доларів.

Троси вибору передач – слабке місце 6-ступеневих коробок передач

На шестиступеневих коробках досить поширена проблема – поломка пластикових защіпок на тросах вибору передач. Троси можна замінити новими (близько 100 доларів), але у більшості випадків буде достатньо закріпити відламану частину металевим хомутом.

Автоматичні коробки передач були кількох типів. На деякі версії навіть встановлювали варіатори, але вони на ринку трапляються не часто. Слабке місце класичних автоматів – теплообмінник, точніше ущільнювачі між ним та коробкою передач. Коштують вони не дорого, а ось за їх заміну на столичних СТО беруть 60-80 доларів.

Підвіска

Конструкція підвіски дуже проста: спереду звичайний Макферсон, ззаду – балка. Ресурс деталей задньої підвіски дуже великий. Першими у ній, після 100 тисяч кілометрів пробігу, “здаються” амортизатори (50-100 доларів за штуку). Близько 200 тисяч витримують сайлентблоки задньої балки (від 10 доларів за штуку).

Задня підвіска досить надійна, проблемними можна назвати хіба що гальмівні механізми

З недоліків конструкції можна виділити хіба що задні гальма. Гальмівний диск та підшипник маточини виконані єдиним вузлом (50-100 доларів за штуку). Конструктивно не передбачений захист внутрішньої частини диска, тому знос внутрішньої гальмівної колодки відбувається швидше, ніж зовнішньої. Також з часом виникають проблеми з механізмом стоянкового гальма – для виправлення ситуації потрібне перебирання супортів (від 30 доларів за сторону).

У передній підвісці першими виходять з ладу стійки стабілізатора (від 10 доларів за штуку) та втулки стабілізатора (від 5 доларів за штуку). Якщо з заміною тяг стабілізатора особливих проблем не виникає, то для заміни втулок потрібно демонтувати весь підрамник. На столичних СТО така робота коштує від 50 доларів.

Передня підвіска непогано справляється з українськими дорогами

Слабке місце передньої підвіски – опорні підшипники передніх амортизаторів (від 30 доларів за пару). Вони ходять 50-80 тисяч кілометрів, а робота з заміни коштує 40-60 доларів. Амортизатори передньої підвіски (від 80 доларів за штуку) легко ходять по 100-150 тисяч навіть українськими дорогами.

Електрика

Щодо електричної частини у Renault Megane ІІІ проблем не багато. Найсерйозніша – “відпадання” ключ-карти. Для владнання цієї проблеми необхідно звертатись на спеціалізований сервіс, адже для цієї операції необхідно спеціальне обладнання.

Ключ-карта іноді “забуває”, до якого авто вона була прив'язана

З менш серйозних проблем – виходять з ладу кінцевики педалей гальма та зчеплення, окислюються контакти на задній оптиці, відказує регулятор швидкості обдуву у салоні. Ці деталі коштують недорого, як і їх заміна.

Висновки

Renault Megane ІІІ – не дарма один з найпопулярніших автомобілів на вторинному ринку. Адекватний прайс, відносно доступні запчастини, гарна стійкість до корозії та непогана надійність роблять придбання такого автомобіля непоганим варіантом.

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Проте обслуговування Renault Megane ІІІ краще проводити на спеціалізованому сервісі, який має усе необхідне обладнання та досвід роботи з такими автомобілями.