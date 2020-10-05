В Україні Renault Megane ІІІ – дуже популярне авто, тож інформації про неї багато. Ще один огляд – від сумської команди SRT.

Французький хетчбек та універсал С-класу в третьому поколінні випускався з 2008 по 2015 року та пережив два рестайлінги.

Найбільш популярний двигун – дизель 1,5 л DCi моделі K9K. Це неоднозначний двигун – одні говорять, що він може принести несподівані сюрпризи, інші кажуть, що проблеми настають аж після 400 тисяч км. Цей двигун випускається з 2001 року, тому є безкінечна кількість його модифікацій. Наприклад, мотор в цій моделі має 84,4 к.с. і може мати паливну апаратуру Delfy (на перших роках випуску) чи Continetal (більш пізні та потужні версії).

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На двигунах, випущених до 2009 року, шатунні вкладиші коленвалу можуть провернутися. Одна з причин – величезний міжсервісний інтервал. Також може "здатися" редукційний клапан масляного насосу.

Під час експлуатації використовуйте оригінальні фільтри та якісну оливу, і двигун буде служити довго. Також безпроблемними називають бензинові двигуни Renault.

На Renault Megane встановлювались багато коробок передач, і навіть варіатор. Причому він ходить дуже добре, як і "автомат". Щодо "механіки", то до неї немає зовсім ніяких питань.

В салоні все виглядає дуже непогано з урахуванням ціни та року випуску. А от матеріал з часом затирається, і навіть хімчистка безсильна. В машині – ключ-карта, а заводиться вона з кнопки. Сидіння не дуже зручне, в багатих комплектаціях є підігрів. На другому ряду місця небагато, однак не дуже тісно. Кузов не іржавіє, якщо не бував у ДТП.

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Керованість не викликає нарікань, а от підвіска не дуже пристосована до наших доріг – вона краще почувається на європейських дорогах.

Таким чином не варто боятися цього авто та двигуна. Головне – дізнатись реальний пробіг, адже на цих авто в Україні підозріло однаковий пробіг – 150 тис км. Якщо ж реальний пробіг до 200-250 тисяч км – машину можна купувати.

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