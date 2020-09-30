Хетчбек, універсал та седан отримають нового, високого, компаньйона. Але це не точно.

Генеральний директор Renault Лука де Мео обмовився, що його компанія працює над новим компактним кросовером для Європи на платформі CMF-C/D, яку використовують Kadjar, Koleos, Nissan X-Trail та майбутній Mitsubishi Outlander, що вийде у 2021 році.

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У публікації від FormaCar стверджується, що мова про Megane-кросовер, який являтиме собою перелицьовану версію одного з вищеназваних автомобілів або ж хетчбек з додатковим кліренсом, позашляховим обвісом та, можливо, повним приводом.

Фото: актуальні моделі Megane / Renault

Водночас, сербське видання Autoblog повідомляє, з посиланням на прес-службу автовиробника, про скорий дебют купе-кросовера і називає ім’я майбутньої новинки для Європи: Megane Conquest. Однак на фото представлений кросовер, який нещодавно дебютував в Україні під назвою Arkana. Стверджується, що Renault Megane Conquest презентують на ринку Старого Світу у першій чверті 2021 року.

Фото: Renault Megane Conquest / Autoblog

З 2003 по 2009 рік Renault випускала компактвен Scenic у виконанні Conquest, який являв собою позашляхову версію моделі зі збільшеним до 18 см кліренсом і повним приводом. Чим насправді виявиться “кросовер Меган”, про який обмовився Лука де Мео – покаже час.