Втім, це буде не зовсім така Arkana, як в Україні.

Європейський варіант Renault Arkana надійде в продаж у країни Євросоюзу вже в першому кварталі 2021 року. Втім, європейська версія буде суттєво відрізнятись від російсько-української.

По-перше, європейська отримує більш вишуканий зовнішній вигляд, головним чином завдяки новому пакету RS-Line, а також отримає більше можливостей персоналізації.

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Звичайно, інтер’єр також буде набагато стильніший. Найбільшою відмінністю стане екран в формі вертикального планшета і повністю цифрова панель приладів.

В той час як Arkana для Росії та України оснащений 1,3-літровим турбодвигуном, європейська версія отримає гібридні силові агрегатів Renault. Сюди входять 140-сильні та 160-сильні м’яко-гібридні версії двигуна 1.3 TCe, поєднані з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Також буде двигун E-Tech Hybrid 140, який вже доступний у Clio, Captur та Megane. Французький автовиробник заявляє, що останній силовий агрегат – новинка, заснована на "понад 150 патентів і базується на досвіді Групи в галузі електромобілів та F1".

"Це гібрид на всіх рівнях, який чудово поєднує коди купе та позашляховика, поєднуючи чуттевість та універсальність, - коментує Франсуа Лоран, директор програми Arkana. - Він вносить новий поштовх в основний сегмент компактних позашляховиків, який є основним для європейського ринку".

Нагадаємо, чому Renault вирішила продавати Arkana в Україні.