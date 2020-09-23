Впрочем, это будет не совсем такая Arkana, как в Украине.

Европейский вариант Renault Arkana поступит в продажу в страны Евросоюза уже в первом квартале 2021 года. Впрочем, европейская версия будет существенно отличаться от российско-украинской.

Во-первых, европейская получает более изысканный внешний вид, главным образом благодаря новому пакету RS-Line, а также получит больше возможностей персонализации.

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Конечно, интерьер также будет гораздо более стильным. Самым большим отличием станет экран в форме вертикального планшета и полностью цифровая панель приборов.

В то время как Arkana для России и Украины оснащен 1,3-литровым турбодвигателем, европейская версия получит гибридные силовые агрегаты Renault. Сюда входят 140-сильные и 160-сильные мягко-гибридные версии двигателя 1.3 TCe в сочетании с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Также будет двигатель E-Tech Hybrid 140, который уже доступен в Clio, Captur и Megane. Французский автопроизводитель заявляет, что последний силовой агрегат – новинка, основанная на "более 150 патентах и базируется на опыте Группы в области электромобилей и F1".

"Это гибрид на всех уровнях, который прекрасно сочетает коды купе и внедорожника, сочетая чуттевисть и универсальность, – комментирует Франсуа Лоран, директор программы Arkana. – Он вносит новый толчок в основной сегмент компактных внедорожников, который является основным для европейского рынка".

Напомним, почему Renault решила продавать Arkana в Украине.