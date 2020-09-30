Хэтчбек, универсал и седан получат нового, высокого, компаньона. Но это не точно.

Генеральный директор Renault Лука де Мео обмолвился, что его компания работает над новым компактным кроссовером для Европы на платформе CMF-C/D, которую используют Kadjar, Koleos, Nissan X-Trail и будущий Mitsubishi Outlander, что выйдет в 2021 году.

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В публикации от FormaCar утверждается, что речь о Megane-кроссовее, который будет представлять собой перелицованную версию одной из вышеназванных автомобилей или же хэтчбек с дополнительным клиренсом, внедорожным обвесом и, возможно, полным приводом.

Фото: актуальные модели Megane / Renault

В то же время, сербское издание Autoblog сообщает, со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя, о скором дебюте купе-кроссовера и называет имя будущей новинки для Европы: Megane Conquest. Однако на фото представлен кроссовер, который недавно дебютировал в Украине под названием Arkana. Утверждается, что Renault Megane Conquest презентуют на рынке Старого Света в первой четверти 2021 года.

Фото: Renault Megane Conquest / Autoblog

С 2003 по 2009 год Renault выпускала компактвэн Scenic в исполнении Conquest, который представлял собой внедорожную версию модели с увеличенным до 18 см клиренсом и полным приводом. Чем на самом деле окажется “кроссовер Меган”, о котором обмолвился Лука де Мео – покажет время.