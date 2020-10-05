В Украине Renault Megane III – очень популярное авто, поэтому информации о нем много. Еще один обзор – от сумской команды SRT.

Французский хэтчбек и универсал С-класса в третьем поколении выпускался с 2008 по 2015 год и пережил два рестайлинга.

Наиболее популярный двигатель – дизель 1,5 л DCi модели K9K. Это неоднозначный двигатель – одни говорят, что он может принести неожиданные сюрпризы, другие говорят, что проблемы наступают только после 400 тысяч км. Этот двигатель выпускается с 2001 года, поэтому есть бесконечное количество его модификаций. Например, мотор в этой модели имеет 84,4 л. с. и может иметь топливную аппаратуру Delfy (на первых годах выпуска) или Continetal (более поздние и мощные версии).

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На двигателях, выпущенных до 2009 года, шатунные вкладыши коленвала могут провернуться. Одна из причин – огромный межсервисный интервал. Также может "показаться" редукционный клапан масляного насоса.

Во время эксплуатации используйте оригинальные фильтры и качественное масло, и двигатель будет служить долго. Также беспроблемными называют бензиновые двигатели Renault.

На Renault Megane устанавливались много коробок передач, и даже вариатор. Причем он ходит очень хорошо, как и "автомат". Что касается "механики", то к ней нет совсем никаких вопросов.

В салоне все выглядит очень неплохо с учетом цены и года выпуска. А вот материал со временем затирается, и даже химчистка бессильна. В машине – ключ-карта, а заводится она с кнопки. Сиденье не очень удобное, в богатых комплектациях есть подогрев. На втором ряду места немного, однако не очень тесно. Кузов не ржавеет, если не бывал в ДТП.

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Управляемость не вызывает нареканий, а вот подвеска не очень приспособлена к нашим дорогам – она лучше чувствует себя на европейских дорогах.

Таким образом не стоит бояться этого авто и двигателя. Главное – узнать реальный пробег, ведь на этих авто в Украине подозрительно одинаковый пробег – 150 тыс км. Если же реальный пробег до 200-250 тысяч км – машину можно покупать.

Напомним, почему Renault решили продавать Arkana в Украине.