Подержанный Renault Megane ІІІ: основные проблемы и болячки

Renault Megane ІІІ выпускался с 2008 по 2014 год. За этот период модель получила два фейслифтинга в 2012 и 2014 году. Модель выпускалась в трех и пятидверном хечбеке, кабриолете и универсале. Именно эта версия наиболее популярна на нашем рынке. Версия в кузове седан была выделена в отдельную модель под названием Renault Fluence.

Читайте также: Тест-драйв Renault Megane Sedan: польза косметики

Сейчас на рынке Украины очень много предложений Renault Megane ІІІ. На крупнейшем сайте по продаже подержанных авто “висит” более двух тысяч активных объявлений. Цены: от 4 до 12 тысяч долларов. Поэтому из-за высокой конкуренции, вполне приличный экземпляр можно легко найти за 5-6 тысяч долларов.

Кузов

В отличие от многих конкурентов, кузов Renault Megane ІІІ хорошо защищен от коррозии. Проблемных мест, которые подвержены рыжей болячке, у Megane немного. Очаги коррозии могут возникать разве что в передней части порогов, если не были установлены брызговики.

Кузов 5-дверного хэтчбека и универсала имеет невысокую жесткость к скручиванию. В результате, при регулярных парковках на бордюрах и других неровных поверхностях, проявляются трещины между крышей и задней стойкой кузова.

Кузов Renault Megane ІІІ устойчив к коррозии

Трещины также могут возникать в дверных проемах, в местах крепления ограничителей открывания дверей к кузову. Чаще всего это происходит в проеме водительской двери. Чтобы такого не происходило, нужно вовремя менять направляющие втулки в ограничителях, которые стоят 5-10 долларов за комплект.

Относительно устойчивым является лакокрасочное покрытие. Даже на машинах первых годов выпуска лак и краска на не выглядят слишком затертыми. Из минусов внешнего вида – разве что пластиковые фары, которые со временем мутнеют и требуют полировки.

Двигатели

Линейка двигателей, которые устанавливались на Renault Megane III очень широкая. Бензиновые – объемом от 1,2 до 2,0 литра, дизели – от 1,5 до 2,0 литра. У нас самыми распространенными являются 1,5-литровый дизель и 1,6-литровый бензин.

Бензиновый 1,6-литровый двигатель достался Megane III от предшественника. Этот агрегат очень надежный, имеет ресурс 400-600 тысяч километров пробега и хорошо переваривает газовое топливо. Однако он требует квалифицированного обслуживания – замену ремня ГРМ (по регламенту каждые 60 тысяч километров) лучше делать на сервисе, который специализируется на Renault, ведь для выполнения этой операции нужны специальные фиксаторы.

Двигатели Renault, при условии квалифицированного обслуживания, славятся своей надежностью

Основные проблемы бензинового двигателя – это утечка масла через задние заглушки распределительных валов, клапан фазорегулятора и прокладки клапанной крышки. Стоят все эти уплотнители недорого, и замена не сложная. На ранних моделях случаются проблемы с фазорегулятором – он издает посторонние звуки на холостых оборотах. Лечится это его заменой, которую лучше делать вместе с плановой заменой ремня ГРМ. Стоит фазорегулятор 100-150 долларов.

Читайте также: Подержанный Renault Megane: стоит ли брать?

Дизельные двигатели объемом 1.5 литра также надежны. Слабое место – топливная аппаратура, которая очень не любит низкокачественной солярки и эксплуатации на “пустом баке”. Форсунки и топливная помпа высокого давления, при условии использования качественного топлива, легко "ходят" по 250-300 тысяч километров. Примерно такой же ресурс у демпферного маховика, который стоит 350-500 долларов.

После 300 тысяч потребует ремонта или реставрации турбина. Бюджет такого ремонта – несколько сотен долларов. Наилучшим вариантом считается замена картриджа турбины на новый. Покупать этот узел подержанным с разборки не рекомендуется.

Трансмиссия

Механические коробки передач были как 5-ступенчатые, так и 6-ступенчатые. В пяти ступенчатых коробках слабое место – сальник-пыльник левой полуоси (стоит около 50 долларов). Также у ранних версий иногда возникают проблемы с пятой передачей, а именно креплением ее шестерни на валах. Лечится этот недуг относительно легко: коробку снимать не надо, лишь лючок пятой передачи. Гайка со стопором стоит несколько долларов.

Тросы выбора передач – слабое место 6-ступенчатых коробок передач

На шести ступенчатых коробках довольно распространенная проблема – поломка пластиковых защелок на тросах выбора передач. Тросы можно заменить новыми (около 100 долларов), но в большинстве случаев будет достаточно закрепить отломанную часть металлическим хомутом.

Автоматические коробки передач были нескольких типов. На некоторые версии даже устанавливали вариаторы, но они на рынке встречаются не часто. Слабое место классических автоматов – теплообменник, точнее уплотнители между ним и коробкой передач. Стоят они не дорого, а вот за их замену на столичных СТО берут 60-80 долларов.

Подвеска

Конструкция подвески очень простая: спереди обычный Макферсон, сзади – балка. Ресурс деталей задней подвески очень большой. Первыми в ней, после 100 тысяч километров пробега, “сдаются” амортизаторы (50-100 долларов за штуку). Около 200 тысяч выдерживают сайлентблоки задней балки (от 10 долларов за штуку).

Задняя подвеска достаточно надежная, проблемными можно назвать разве что тормозные механизмы

Из недостатков конструкции можно выделить разве что задний тормоз. Тормозной диск и подшипник ступицы выполнены единым узлом (50-100 долларов за штуку). Конструктивно не предусмотрена защита внутренней части диска, поэтому износ внутренней тормозной колодки происходит быстрее, чем внешней. Также со временем возникают проблемы с механизмом стояночного тормоза – для исправления ситуации требуется переборка суппортов (от 30 долларов за сторону).

В передней подвеске первыми выходят из строя стойки стабилизатора (от 10 долларов за штуку) и втулки стабилизатора (от 5 долларов за штуку). Если с заменой тяг стабилизатора особых проблем не возникает, то для замены втулок нужно демонтировать весь подрамник. На столичных СТО такая работа стоит от 50 долларов.

Передняя подвеска неплохо справляется с украинскими дорогами

Слабое место передней подвески – опорные подшипники передних амортизаторов (от 30 долларов за пару). Они ходят 50-80 тысяч километров, а работа по замене стоит 40-60 долларов. Амортизаторы передней подвески (от 80 долларов за штуку) легко ходят по 100-150 тысяч даже по украинским дорогам.

Электричество

По электрической части в Renault Megane III проблем не много. Самая серьезная – “отпадение” ключ-карты. Для устранения этой проблемы необходимо обращаться на специализированный сервис, ведь для этой операции необходимо специальное оборудование.

Ключ-карта иногда “забывает”, к какому авто она была привязана

Из менее серьезных проблем – выходят из строя концевики педалей тормоза и сцепления, окисляются контакты на задней оптике, отказывает регулятор скорости обдува в салоне. Эти детали стоят недорого, как и их замена.

Выводы

Renault Megane ІІІ – не зря один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Адекватный прайс, относительно доступные запчасти, хорошая устойчивость к коррозии и неплохая надежность делают приобретение такого автомобиля неплохим вариантом.

Читайте также: Линейку Renault Megane дополнит кроссовер

Однако обслуживание Renault Megane III лучше проводить на специализированном сервисе, который имеет все необходимое оборудование и опыт работы с такими автомобилями.