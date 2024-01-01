Гибридный Renault получил 300 "лошадок" и пробег на электричестве 105 километров

Renault Rafale E-Tech 4x4 – это высокопроизводительный "плагин-гибрид", у которого есть черты как электромобиля, так и автомобиля с ДВС.

Центральным элементом Rafale E-Tech 4x4 является новая гибридная силовая установка E-Tech 4x4 мощностью 300 л.с., разработанная специально для этой модели. Она отличается как производительностью (от 80 до 120 км/ч за 4 секунды), так и эффективностью, благодаря оптимизированной работе четырех электродвигателей – одного ДВС и трех электромоторов.

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Renault Rafale E-Tech 4x4 300 л.с. имеет запас хода до 1 000 км для длительных поездок. Причем расход топлива по циклу WLTP просто поражает – 0,5 л/100 км в комбинированном цикле и 5,8 л/100 км с разряженным аккумулятором. Эти показатели одни из лучших в категории гибридной технологии plug-in.

Для повседневного вождения Renault Rafale E-Tech 4x4 300 л.с. работает как полностью электрический автомобиль с запасом хода до 105 км. Батарея имеет внушительную емкость - 22 кВт-ч. Его можно заряжать от розетки или зарядного пункта, а также во время движения автомобиля с помощью функции рекуперативного торможения.

Вместе с новым силовым агрегатом Rafale E-Tech 4x4 мощностью 300 л.с. получает новую отделку уровня Atelier Alpine со специальными 21-дюймовыми колесными дисками и кузовом в эксклюзивном оттенке Satin Sommet Blue в качестве опции.

Он также имеет систему контроля шасси и маневренности, разработанную инженерами Alpine Cars, а также саморегулируемую интеллектуальную подвеску с камерой для предикативного контроля.

Напомним, каким может быть пикап от Renault

Построенный на заводе в Паленсии, Испания, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 л.с. будет представлен в Европе с ноября 2024 года.