Каким может быть новый пикап от Renault: фото

Сейчас компания продает Renault Oroch – компактный пикап, основанный на базе Duster второго поколения. Однако, Клебер Силва, бразильский виртуальный художник, более известный как KDesign AG в социальных сетях, поделился собственным видением нового авто на базе недавно представленного Dacia Bigster.

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Год назад компания представила концептуальный пикап Renault Niagara, однако мастер CGI решил предоставить ему более простой дизайн, что выглядит сочетанием стилей Dacia Bigster и среднеразмерного кроссовера Renault Symbioz, чтобы сделать машину возможной для серийного производства.

Внешность Bigster была почти полностью перенесена, однако, автор добавил модели логотип и язык дизайна Renault, указывая, что он использовал за основу пикапа именно аналог трехрядного кроссовера от французского автопроизводителя.

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Сейчас компания пытается минимизировать количество одинаковых моделей под брендами Renault и Dacia, поэтому, с высокой вероятностью, в ближайшее время брат-близнец Bigster не будет представлен. Так же от автопроизводителя не было никаких намеков о намерениях построить пикап на его базе. Тем не менее, этот интересный рендер выглядит действительно весьма привлекательно и современно.