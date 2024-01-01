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Каким может быть новый пикап от Renault: фото

Французский бренд Renault вместе с дочерней компанией Dacia, переживает успех, о чем свидетельствуют их общие продажи в Европе за последние несколько лет. Однако, автомобили Renault также представлены на рынках Южной Америки, поэтому создатели цифровых рендеров поделились размышлениями на тему, каким бы был новый пикап от французского автопроизводителя.
Независимый художник показал, каким может быть новый пикап от Renault - Auto24

ФОТО: KDesign AG|

Неофициальный рендер пикапа Renault Niagara

Даниил Северенчук
logo28 октября, 10:21
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Сейчас компания продает Renault Oroch – компактный пикап, основанный на базе Duster второго поколения. Однако, Клебер Силва, бразильский виртуальный художник, более известный как KDesign AG в социальных сетях, поделился собственным видением нового авто на базе недавно представленного Dacia Bigster.

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Год назад компания представила концептуальный пикап Renault Niagara, однако мастер CGI решил предоставить ему более простой дизайн, что выглядит сочетанием стилей Dacia Bigster и среднеразмерного кроссовера Renault Symbioz, чтобы сделать машину возможной для серийного производства.

Внешность Bigster была почти полностью перенесена, однако, автор добавил модели логотип и язык дизайна Renault, указывая, что он использовал за основу пикапа именно аналог трехрядного кроссовера от французского автопроизводителя.

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Сейчас компания пытается минимизировать количество одинаковых моделей под брендами Renault и Dacia, поэтому, с высокой вероятностью, в ближайшее время брат-близнец Bigster не будет представлен. Так же от автопроизводителя не было никаких намеков о намерениях построить пикап на его базе. Тем не менее, этот интересный рендер выглядит действительно весьма привлекательно и современно.

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