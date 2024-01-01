Яким може бути новий пікап від Renault: фото

Наразі компанія продає Renault Oroch – компактний пікап, заснований на базі Duster другого покоління. Однак, Клебер Сілва, бразильський віртуальний художник, більш відомий як KDesign AG у соціальних мережах, поділився власним баченням нового авто на базі нещодавно представленого Dacia Bigster.

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Рік тому компанія представила концептуальний пікап Renault Niagara, проте майстер CGI вирішив надати йому простішого дизайну, що виглядає поєднанням стилів Dacia Bigster та середньорозмірного кросовера Renault Symbioz, аби зробити автівку можливою для серійного виробництва.

Зовнішність Bigster була майже повністю перенесена, проте, автор додав моделі логотип та мову дизайну Renault, вказуючи, що він використав за основу пікапа саме аналог трирядного кросовера від французького автовиробника.

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Наразі компанія намагається мінімізувати кількість однакових моделей під брендами Renault та Dacia, тому, з високою ймовірністю, найближчим часом брат-близнюк Bigster не буде представлений. Так само від автовиробника не було жодних натяків про наміри побудувати пікап на його базі. Проте цей цікавий рендер виглядає справді досить привабливо та сучасно.