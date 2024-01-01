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Яким може бути новий пікап від Renault: фото

Французький бренд Renault разом з дочірньою компанією Dacia, переживає успіх, про що свідчать їх загальні продажі в Європі за останні декілька років. Проте, автомобілі Renault також представлені на ринках Південної Америки, тому творці цифрових рендерів поділились роздумами на тему, яким би був новий пікап від французького автовиробника.
Незалежний художник показав, яким може бути новий пікап від Renault - Auto24

ФОТО: KDesign AG|

Неофіційний рендер пікапа Renault Niagara

Данило Северенчук
logo28 жовтня, 10:21
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Наразі компанія продає Renault Oroch – компактний пікап, заснований на базі Duster другого покоління. Однак, Клебер Сілва, бразильський віртуальний художник, більш відомий як KDesign AG у соціальних мережах, поділився власним баченням нового авто на базі нещодавно представленого Dacia Bigster.

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Рік тому компанія представила концептуальний пікап Renault Niagara, проте майстер CGI вирішив надати йому простішого дизайну, що виглядає поєднанням стилів Dacia Bigster та середньорозмірного кросовера Renault Symbioz, аби зробити автівку можливою для серійного виробництва.

Зовнішність Bigster була майже повністю перенесена, проте, автор додав моделі логотип та мову дизайну Renault, вказуючи, що він використав за основу пікапа саме аналог трирядного кросовера від французького автовиробника.

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Наразі компанія намагається мінімізувати кількість однакових моделей під брендами Renault та Dacia, тому, з високою ймовірністю, найближчим часом брат-близнюк Bigster не буде представлений. Так само від автовиробника не було жодних натяків про наміри побудувати пікап на його базі. Проте цей цікавий рендер виглядає справді досить привабливо та сучасно.

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