Renault представила свій перший мотоцикл

Як передає Autoevolution, компанія заявила, що мотоцикл був створений стартапом Ateliers HeritageBike й черпає натхнення з культових мотоциклів 60-х і 70-х років, поєднуючи вінтажний вигляд із високою продуктивністю.

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Окрім цього, новинка є даниною шани класичному Renault 4. Максимальна швидкість, яка досягається завдяки електромотору на 7 кВт й 280 Нм крутного моменту, обмежена на позначці 99 км/год, а батарея в 4,6 кВт-год забезпечує запас ходу в 110 км. Мотоцикл має сталеву раму та панелі з композитних матеріалів.

Він їздить на 17-дюймових колесах із шинами Michelin Anakee Wild спереду та ззаду для чудового зчеплення та чудової стабільності на будь-якому покритті та місцевості та оснащений 4-поршневими гальмами Brembo діаметром 320 мм спереду та 245 мм позаду.

Спеціально розроблена для Паризького автосалону версія електричного мотоцикла Cloud Blue буде запропонована обмеженим тиражем в 10 екземплярів. Вартість мотоцикла становить 26 900 євро.