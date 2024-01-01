Renault показала новий електричний R4 E-Tech

Новинку офіційно презентували в рамках Паризького автосалону. Компанія Renault каже, що електричний субкомпактний позашляховик є “ретро-футуристичним переосмисленням” оригінального Renault 4 60-х років.

Читайте також: Наступник Renault Twizy отримав запас ходу у 160 км

Renault R4 має 68% однакових деталей з хетчбеком R5, адже побудований на платформі AmpR Small. Однак, електрокросовер дещо більший за свого брата: довжина Renault R4 становить 4140 мм, що на цілих 600 мм більше, ніж у R5.

Компанія заявила, що більша довжина позитивно вплинула на об’єм багажника, який становить 420 літрів. Окрім цього, автівка має такі корисні дрібниці, як низький вантажний поріг, продумані відсіки для речей і складне заднє сидіння, що завдяки модульній компоновці створюють один з найпросторіших салонів у класі.

Також цікаво: Renault показала нову концепцію Embleme

Прогнозований запас ходу моделі становить 420 км. Очікується, що більше інформації про новий електромобіль компанія розкриє згодом, а повноцінний дебют продажів новинки відбудеться в 2025 році.