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Renault показала новий електричний R4 E-Tech

Новий електрокросовер поєднує ретро-футуристичний дизайн з практичністю компактного авто, хоча нова модель в лінійці французського автовиробника дещо більша за Renault 5 E-Tech.
Renault 4 E-Tech: фото, характеристики - Auto24

ФОТО: Renault|

Renault 4 E-Tech

Данило Северенчук
logo14 жовтня, 14:00
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Новинку офіційно презентували в рамках Паризького автосалону. Компанія Renault каже, що електричний субкомпактний позашляховик є “ретро-футуристичним переосмисленням” оригінального Renault 4 60-х років.

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Renault R4 має 68% однакових деталей з хетчбеком R5, адже побудований на платформі AmpR Small. Однак, електрокросовер дещо більший за свого брата: довжина Renault R4 становить 4140 мм, що на цілих 600 мм більше, ніж у R5.

Компанія заявила, що більша довжина позитивно вплинула на об’єм багажника, який становить 420 літрів. Окрім цього, автівка має такі корисні дрібниці, як низький вантажний поріг, продумані відсіки для речей і складне заднє сидіння, що завдяки модульній компоновці створюють один з найпросторіших салонів у класі.

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Прогнозований запас ходу моделі становить 420 км. Очікується, що більше інформації про новий електромобіль компанія розкриє згодом, а повноцінний дебют продажів новинки відбудеться в 2025 році.

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