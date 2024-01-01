Renault показала нову концепцію Emblème

Футуристичний автомобіль є представником сегмента C й має виконання Shooting Brake, тому поєднує в собі риси седана та купе-кросовера. Модель має довжину 4,80 метра та довгу колісну у 2,90 метра. Водночас висота автівки становить лише 1,52 метра завдяки стрімкій лінії даху.

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Скульптурна зовнішність автомобіля нагадує стиль моделей Renault кінця 90-х років, хоча відрізняється футуристичними лініями, камерами, що замінюють дзеркала й незвичними ліхтарями у формі деконструйованого логотипа бренду у формі ромба. Дизайн салону залишили в таємниці.

Компанія каже, що плоске днище, камери замість дзеркал, аеродинамічні колісні диски та плавники на капоті, дозволили досягнути коефіцієнту лобового супротиву в 0,25, що сприяє кращій аеродинамічній ефективності. В основу концепції покладена платформа AmpR Medium, яка є еволюцією платформи CMF-EV, що лежить в основі Megane E-Tech і Scenic E-Tech.

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Автомобіль має вагу в 1750 кг, нікель-марганцево-кобальтову акумуляторну батарею ємністю 40 кВт-год, водневий силовий агрегат та електромотор, що видає 218 кінських сил. Загальний запас ходу автівки становить 1000 км, за умови декількох п'ятихвилинних заправок на водневих станціях.