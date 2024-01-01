З’явились перші офіційні фото електричного Renault 4

Опубліковано перші зображення новинки, що підтверджують її візуальну спорідненість із оригіналом, а повноцінна прем'єра відбудеться у рамках автосалону у Парижі 14 жовтня.

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Renault 4 E-Tech electric стане сучасною версією Renault 4, випущеної на початку 1960-х. Ця модель вважається однією з найпопулярніших в історії бренду - вона розійшлася тиражем понад 8 мільйонів екземплярів більш ніж у 100 країнах.

Серед візуальних посилань до оригіналу дизайнери називають, наприклад, форму та малюнок ліхтарів, спойлер на даху, трапецієподібні вікна в районі задніх стійок та поздовжні виштампування у нижній частині бортів. Деякі версії електрокара отримають тканинну «шторку» у даху, який можна буде зрушити.

Що стосується технічних характеристик, то на цей час відомо, що Renault 4 E-Tech базується на тій же платформі AmpR Small, що і Renault 5, але виявиться трохи більшим - 4,14 метра в довжину проти 3,92 метра. Виробництво нового електрокара Renault запустить наступного року.

У середині вересня французька фірма відродила і комерційну модель – сучасника Renault 4 фургон Estafette. Однак поки що показаний лише концептуальний прототип електрокара, а в серію він піде не раніше 2026 року.