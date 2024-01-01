Появились первые официальные фото электрического Renault 4

Опубликованы первые изображения новинки, подтверждающие ее визуальное родство с оригиналом, а полноценная премьера состоится в рамках автосалона в Париже 14 октября.

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Renault 4 E-Tech electric станет современной версией Renault 4, выпущенной в начале 1960-х. Эта модель считается одной из самых популярных в истории бренда - она разошлась тиражом более 8 миллионов экземпляров более чем в 100 странах.

Среди визуальных отсылок к оригиналу дизайнеры называют, например, форму и рисунок фонарей, спойлер на крыше, трапециевидные окна в районе задних стоек и продольные выштамповки в нижней части бортов. Некоторые версии электрокара получат тканевую "шторку" в крыше, который можно будет сдвинуть.

Что касается технических характеристик, то в настоящее время известно, что Renault 4 E-Tech базируется на той же платформе AmpR Small, что и Renault 5, но окажется немного больше - 4,14 метра в длину против 3,92 метра. Производство нового электрокара Renault запустит в следующем году.

В середине сентября французская фирма возродила и коммерческую модель – современника Renault 4 фургон Estafette. Однако пока что показан лишь концептуальный прототип электрокара, а в серию он пойдет не ранее 2026 года.