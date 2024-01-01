Renault Arkana снимают с производства

Инсайдеры утверждают, что отставка Renault Arkana объясняется несколькими причинами. Во-первых, холдинг Geely выкупил 34% завода Renault Korea и инвестиции были сделаны в расчете на дальнейшую интеграцию французской и китайской фирм.

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Во-вторых, Renault Arkana требует существенного обновления из-за ужесточения требований к экологичности, причем экономическая целесообразность такого обновления довольно сомнительна.

Место Renault Arkana на южнокорейском заводе займут модели марки Geely, на которые будут устанавливать эмблемы французской марки. Первая такая машина уже есть - это Renault Grand Koleos, который фактически является копией Geely Monjaro.