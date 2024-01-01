Renault прекратит производство моторов для Формулы 1

Глава команды Alpine Бруно Фамин подтвердил эту новость, а также заявил, что покинет пост после Гран При Бельгии, чтобы сосредоточиться на более широком проекте Alpine.

Читайте также: Новый Renault Duster получил невероятно высокий ценник

Последние сезоны силовые установки производства Renault имели самые низкие показатели, по сравнению с двигателями других производителей. Кроме этого, последнее время они также не отличались образцовой надежностью.

Болид Alpine в специальной ливрее для Гран При Бельгии

К тому же на их разработку тратятся значительные средства. По слухам, новым поставщиком двигателей для Alpine станет подразделение Mercedes-AMG.

Также интересно: Alpine тестирует электрический A290 при минус 30 градусов

Это решение имеет большую человеческую цену, поскольку более 500 работников отдела двигателей Renault в Вире-Шатийоне, вероятно, будут уволены. Оно также положит конец 40-летнему сотрудничеству Renault с командами “королевы автоспорта”.

Журналисты Autoevolution собрали подборку 5 самых успешных болидов F1, которые использовали силовые установки Renault. По их мнению, наиболее знаковыми для французского автопроизводителя были:

Lotus 98T 1986 года, который позволил Айртонну Сенне доказать всем, что он может серьезно побороться за титул среди жесткой конкуренции со стороны Алена Проста из McLaren и Нельсона Пике из Williams;

Williams Renault FW14B 1992 года, позволивший команде Фрэнка Уильямса доминировать вплоть до 1994 года;

Benetton B195, что во главе с Михаэлем Шумахером стал самым успешным болидом с двигателем Renault после изменения регламента в 1995 году, выиграв 12 из 17 гонок;

Renault R25 2005 года, который обеспечил Фернандо Алонсо дебютное чемпионство;

Red Bull RB9 2013 года, который стал последним чемпионским болидом для Renault и позволил Себастьяну Феттелю получить его 4 чемпионский титул.

Читайте также: Renault расскажет, на каких дорогах пора делать ремонт

Учитывая, что руководители компании несколько раз решали покинуть чемпионат, а затем возвращались в Формулу 1, возможно, в дальнейшем будущем, в пелетоне “королевы автоспорта” снова появятся болиды с двигателем Renault.