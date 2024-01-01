Renault припинить виробництво моторів для Формули 1

Очільник команди Alpine Бруно Фамін підтвердив цю новину, а також заявив, що залишить посаду після Гран Прі Бельгії, щоб зосередитись на ширшому проєкті Alpine.

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Останні сезони силові установки виробництва Renault мали найнижчі показники, порівняно з двигунами інших виробників. Окрім цього, останнім часом вони також не відрізнялись зразковою надійністю.

Болід Alpine у спеціальній лівреї для Гран Прі Бельгії

До того ж на їх розробку витрачаються значні кошти. За чутками, новим постачальником двигунів для Alpine стане підрозділ Mercedes-AMG.

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Це рішення має неабияку людську ціну, оскільки понад 500 працівників відділу двигунів Renault у Вірі-Шатійоні, ймовірно, будуть звільнені. Воно також покладе край 40-річному співробітництву Renault з командами “королеви автоспорту”.

Журналісти Autoevolution зібрали підбірку 5 найуспішніших болідів F1, які використовували силові установки Renault. На їх думку, найбільш знаковими для французського автовиробника були:

Lotus 98T 1986 року, який дозволив Айртонну Сенні довести всім, що він може серйозно поборотися за титул серед жорсткої конкуренції з боку Алена Проста з McLaren і Нельсона Піке з Williams;

Williams Renault FW14B 1992 року, що дозволив команді Френка Вільямса домінувати включно до 1994 року;

Benetton B195, що на чолі з Міхаелем Шумахером став найуспішнішим болідом з двигуном Renault після зміни регламенту в 1995 році, вигравши 12 із 17 гонок;

Renault R25 2005 року, який забезпечив Фернандо Алонсо дебютне чемпіонство;

Red Bull RB9 2013 року, який став останнім чемпіонським болідом для Renault й дозволив Себастьяну Феттелю здобути його 4 чемпіонський титул.

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Враховуючи, що очільники компанії декілька разів вирішували покинути чемпіонат, а потім повертались до Формули 1, можливо, в подальшому майбутньому, в пелетоні “королеви автоспорту” знову з’являть боліди з двигуном Renault.