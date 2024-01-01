Renault розповість, на яких дорогах пора робити ремонт

Renault каже, що після появи електромобілів, проблема шумового забруднення не зникла, адже попри їх тихішу роботу, 80% шуму як всередині, так і зовні автомобіля створюється під час контакту коліс з дорогою.

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Через це, компанія вирішила розробити технологію Apache (Appraisal of Pavement Acoustic Characteristics and Energy Efficiency), яка під час роботи створює карту дорожніх умов, щоб точно визначити ділянки, де ремонт покриття буде найбільш корисним для зменшення шумового забруднення.

Як повідомляє Renault, за даними досліджень близько Всесвітньої організації охорони здоров'я, 20 мільйонів європейців скаржаться на шум, а 8 мільйонів погано сплять. Наразі автовиробники активно впроваджують технологію шумозаглушення, яка активно використовується в навушниках.

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Подібну технологію має Scenic E-Tech, який оснащено звуковими датчиками, що розташовані навколо автомобіля. Вони “слухають” дорогу та виявляють зміни шуму. Коли він збільшується, датчики вводять звукову хвилю в салон, яка вирівнює звуковий спектр в автомобілі, усуваючи шум, який чують пасажири. Таким чином шумозаглушення робить поїздку набагато комфортнішою.

Однак, інженери Renault покращили технологію й тепер вона збирає інформацію про стан дорожнього полотна в спеціальну базу даних, для створення спеціальної карти акустичного стану дорожньої мережі. Автовиробник каже, що система працює за принципом голки вінілового програвача.

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Таким чином органи влади зможуть отримувати інформацію про стан доріг та ділянки, які потребують ремонту. Renault каже, що програму поширили на весь регіон Іль-де-Франс, де близько тридцяти автомобілів, обладнаних корпусом Apache, збирають інформацію про дороги регіону, а також, що проєктом вже зацікавилися кілька міст Франції та інші країни.