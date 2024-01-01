Renault Symbioz отримав європейські ціни

Як повідомляє Autoevolution, Renault Symbioz 2024 доступний в комплектаціях: Techno, Techno Esprit Alpine та Iconic Esprit Alpine. Базова версія моделі починається від $37 545, тоді, як середній рівень оснащення Techno Esprit Alpine має вартість в 40 105 доларів.

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Топова комплектація Iconic Esprit Alpine обійдеться покупцям в $42 670. Це майже стільки ж, скільки BMW просить за базову версію нового X1 у Сполученому Королівстві, який починається $45 381 й має комплектацію sDrive20i Sport з бензиновим двигуном 170 кінських сил.

Кросовер доступний з гібридною силовою установкою, що поєднує 1,6-літровий бензиновий двигун з електромотором. Потужність силової установки становить 145 к.с. Symbioz має автоматичну коробку передач й передній привід.

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Це дозволяє йому досягати 0-100 км/год за 10,6 секунд й мати максимальну швидкість в 170 км/год. Базова комплектація має чудове оснащення, яке включає 18-дюймові колеса, світлодіодні передні та задні ліхтарі, тоновані задні вікна, дзеркало заднього виду з затемненням й автоматичний кондиціонер.

До цього списку також входять 19,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з 10,25-дюймовою панеллю приладів водія, бездротові Apple CarPlay та Aandroid Auto, 4 порти USB-C, панель для бездротової зарядки, камера заднього виду, система допомоги при рушанні на схилі, адаптивний круїз-контроль й система екстренного гальмування.

Середня комплектація Techno Esprit Alpine доступна з 19-дюймовими колісними дисками й має чорні віконні рами, унікальний стиль інтер’єру, спортивні педалі та підніжку, двері багажника з електроприводом, підігрів передніх сидінь й додаткові опції активної безпеки.

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Топова версія Iconic Esprit Alpine додає більше систему автоматичного паркування, камери кругового огляду, світлонепроникний скляний люк і аудіосистему Harman Kardon із дев’ятьма динаміками. Renault каже, що поставки почнуться восени цього року.