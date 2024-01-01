Стали відомі європейські ціни на Renault Captur

Як повідомляє Autoevolution, в Британії компактний кросовер доступний у трьох комплектаціях з двома варіантами силових агрегатів. Базова версія під назвою Evolution має такі стандартні функції як світлодіодні фари та ліхтарі, тоновані задні вікна, датчик дощу, бічні дзеркала з підігрівом та автоматичний кондиціонер.

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До цього переліку також входять 7-дюймова цифрова панель приладів водія, 10,4-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, панель для бездротової зарядки смартфона, кілька портів USB-C, 17-дюймові колісні диски та задні парктроніки.

Середня комплектація Techno коштує від 28 360 доларів й оснащена 18-дюймовими колесами, рейлінгами, додатковими парктроніками збоку та спереду, бічними дзеркалами з електроприводом, дзеркалом заднього виду з автоматичним затемненням, модульною підлогою багажника, 48-кольоровим контурним освітленням, 10,25-дюймовою приборною панеллю, мультимедіа із вбудованими функціями Google і ще два порти USB-C для заднього ряду.

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Топова версія Esprite Alpine отримала цінник в 35 640 доларів та пропонується з 19-дюймові легкосплавні диски, двоколірне покриття фарби з чорним дахом, особливий стиль інтер’єру салону, алюмінієві спортивні педалі, електричні передні сидіння з підігрівом, підігрів керма та адаптивний круїз-контроль з обмежувачем швидкості.

Базова та середня комплектації пропонуються з 1,0-літровим двигуном на 90 к.с., або гібридною силовою установкою E-Tech Hybrid 145, тоді як флагманська версія доступна виключно у версії гібрида.