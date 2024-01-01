Renault та Geely об’єднались для створення нових двигунів

HORSE Powertrain Limited буде проектувати, розробляти, виробляти та продавати гібридні трансмісії, силові установки внутрішнього згоряння та системи з використанням найсучасніших технологій, включаючи двигуни, трансмісії, гібридні системи та батареї.

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HORSE Powertrain Limited планує досягти c. 15 мільярдів євро річного доходу та виробництва c. 5 мільйонів одиниць силових агрегатів на рік і з першого дня матиме повний портфель найсучасніших технологій силових агрегатів для обох партнерів, включаючи гібридні системи, двигуни внутрішнього згоряння, трансмісії та акумуляторні рішення.

У Renault Group і Geely вважають, що для досягнення цілей, де більше половини вироблених транспортних засобів є необхідним поєднання різних технологій трансмісії, включаючи високоефективні двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), е-паливо з низьким вмістом вуглецю та водень. Очікується, що до 2040 року все ще покладатиметься на двигуни внутрішнього згоряння.

Завдяки цьому проекту як Renault Group, так і Geely отримають вигоду від негайного ефекту масштабу та розширення охоплення ринку. Завдяки передачі прав інтелектуальної власності від Renault Group і Geely, компанія HORSE Powertrain Limited тепер повністю автономна в розробці майбутніх технологій трансмісії, здатних задовольнити всі очікування ринку, зокрема в галузі альтернативних видів палива, таких як чистий метанол, етанол і водень.

HORSE Powertrain постачатиме продукцію багатьом промисловим споживачам, зокрема Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan і Mitsubishi Motors Company. Компанія готова співпрацювати з клієнтами та партнерами в усьому світі, щоб надати їм комплексні рішення в технологіях трансмісії, і буде вітати партнерів для подальшого зміцнення ланцюжка створення вартості.