Renault представила концепцію автономних мобільних послуг «U1st Vision»

Renault спільно з Software République та 22 іншими компаніями створили автономну модульну платформу, яка повинна запропонувати громадянам легкий доступ до різноманітних послуг, таких як: охорона здоров’я, цивільна підтримка самообслуговування, ремонт велосипедів, послуги з перероблення електротоварів, тощо.

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Таким чином, інноваційна платформа Renault допоможе державним органам та приватним постачальникам надавати послуги безконтактно. Концепт-кар має так звані «модулі», які можна налаштувати під виконання різноманітних задач.

Renault заявила, що концепт з модулем охорони здоров’я (“health pop-up”), вже успішно був застосований. Він має 21 медичний параметр, включаючи 12 інновацій, одним із яких є аватар на основі штучного інтелекту.

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Платформа може надавати громадянам профілактику, моніторинг та діагностику захворювання й проводити відеоконсультацію з мед.працівниками, де б вони не були. Мета концепції полягає в тому, аби переосмислити процедуру надання медичних послуг.

Французський автовиробник планує робити це, використовуючи переваги нових можливостей, які дозволяють безперервно вимірювати показники здоров’я за допомогою різних пристроїв, забезпечуючи при цьому конфіденційність даних пацієнтів. Окрім медицини, U1st Vision здатна виконувати будь-які інші задачі, тому за задумом Renault, стане чудовим активом для постачальників послуг.

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Концепт-кар буде представлений на широкий загал з 22 по 25 травня на виставці VivaTech. Стенд з платформою буде доповнений елементами віртуальної реальності, тому відвідувачі зможуть взаємодіяти з ним.