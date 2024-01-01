Volkswagen не буде проєктувати електромобілі спільно з Renault

Як повідомляє Reuters, їх джерела доповіли, що німецький бренд відмовився від співробітництва й тепер обидва автовиробники створять власні електричні моделі початкового рівня окремо. Як стало відомо, угода була майже укладена, однак причиною розриву стало місце, де вироблятимуться автомобілі.

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Обидві компанії хотіли, аби збірку налагодили на одному з їх конвеєрів. Джерела Reuters вказують, що знайти компроміс не вдалося, адже керівники Renault та Volkswagen не хотіли поступатись в цьому аспекті.

Renault Twingo EV (Джерело: Renault)

Як повідомляється, представники компаній відмовились від будь-яких коментарів з цього приводу. Водночас представник VW додав, що робота з пошуку варіанту зменшення собівартості електромобілів все ще ведеться.

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Повідомляється, що Renault продовжить проєкт Twingo EV, який презентують в 2026 році, самостійно, проте, вона цілком може об'єднати зусилля із партнерами по концерну (Nissan або Mitsubishi). Водночас Volkswagen, за чутками, повідомить детальну інформацію про свою майбутню електричну модель вже незабаром.

Volkswagen ID.1 (Рендер: Autocar)

Подейкують, що тепер концерну Volkswagen доведеться шукати нового партнера, а тому запуск серійного виробництва проєкту власного електромобіля початкового рівня під назвою ID.1 може бути відкладений до кінця 2027 року.

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Обидві сторони відмовилися від коментарів, хоча представник Volkswagen наголосив, що автовиробник все ще вивчає варіанти дешевих електромобілів.