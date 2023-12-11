Renault допоможе Volkswagen у розробці дешевого електрокара. Нова електрична модель коштуватиме близько 20 тисяч євро і стане однією з найдоступніших на ринку.

Йдеться про проект зі створення «зеленої» моделі вартістю близько 20 тисяч євро, яка може стати одним із найдоступніших електрокарів на європейському ринку та скласти конкуренцію китайським машинам. Як пише Automotive News з посиланням на газету Handelsblatt, поки що переговори між компаніями знаходяться на початковому етапі.

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Новини про те, що модельна лінійка Volkswagen може поповнитися недорогим електрокаром, який міг би конкурувати з китайською ціною, з'явилися ще в листопаді. Тоді повідомлялося, що така машина якщо і вийде на ринок, то в другій половині цього десятиліття. Справа в тому, що тільки після 2025 року вдасться помітно знизити вартість тягової батареї - найдорожчого елемента конструкції електромобіля. Volkswagen вже працює над уніфікованими акумуляторними осередками (Unified Battery Cell), масове виробництво яких дозволить здешевити батареї вдвічі.

Згідно з новою інформацією, німецький концерн веде переговори з кількома потенційними партнерами, які можуть брати участь у проекті. Серед них є і Renault, яка раніше також заявила про готовність вивести на ринок доступний електрокар початкового рівня. Так, вже в лютому 2024 року французька марка представить серійний електричний хетчбек Renault 5, натхненний моделлю R5 70-х років минулого століття. Новинка побудована на платформі AmpR Small та укомплектована батареями ємністю 52 кіловат-години. На одному її заряді електрохетч проїжджає до 400 км.

Крім того, в середині листопада Renault показала провісника Twingo нового, четвертого покоління: це теж електромобіль, але компактніша за модель з індексом 5. «Четвертий» Twingo очікується у продажу якраз у другій половині десятиліття (а саме в 2026 році) і, за попередніми даним, він коштуватиме ті самі 20 тисяч євро.