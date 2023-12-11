Renault поможет Volkswagen в разработке дешевого электрокара. Новая электрическая модель будет стоить около 20 тысяч евро и станет одной из самых доступных на рынке.

Речь идет о проекте по созданию "зеленой" модели стоимостью около 20 тысяч евро, которая может стать одним из самых доступных электрокаров на европейском рынке и составить конкуренцию китайским машинам. Как пишет Automotive News со ссылкой на газету Handelsblatt, пока что переговоры между компаниями находятся на начальном этапе.

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Новости о том, что модельная линейка Volkswagen может пополниться недорогим электрокаром, который мог бы конкурировать с китайской ценой, появились еще в ноябре. Тогда сообщалось, что такая машина если и выйдет на рынок, то во второй половине этого десятилетия. Дело в том, что только после 2025 года удастся заметно снизить стоимость тяговой батареи - самого дорогого элемента конструкции электромобиля. Volkswagen уже работает над унифицированными аккумуляторными ячейками (Unified Battery Cell), массовое производство которых позволит удешевить батареи вдвое.

Согласно новой информации, немецкий концерн ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые могут участвовать в проекте. Среди них есть и Renault, которая ранее также заявила о готовности вывести на рынок доступный электрокар начального уровня. Так, уже в феврале 2024 года французская марка представит серийный электрический хэтчбек Renault 5, вдохновленный моделью R5 70-х годов прошлого века. Новинка построена на платформе AmpR Small и укомплектована батареями емкостью 52 киловатт-часа. На одном ее заряде электрохэтч проезжает до 400 км.

Кроме того, в середине ноября Renault показала предвестника Twingo нового, четвертого поколения: это тоже электромобиль, но компактнее модели с индексом 5. "Четвертый" Twingo ожидается в продаже как раз во второй половине десятилетия (а именно в 2026 году) и, по предварительным данным, он будет стоить те же 20 тысяч евро.