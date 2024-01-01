Volkswagen не будет разрабатывать электромобили совместно с Renault

Как сообщает Reuters, их источники доложили, что немецкий бренд отказался от сотрудничества и теперь оба автопроизводителя создадут собственные электрические модели начального уровня отдельно. Как стало известно, соглашение было почти заключено, однако причиной разрыва стало место, где будут производиться автомобили.

Читайте также: Volkswagen и Renault разработают электромобиль за 20 тысяч евро

Обе компании хотели, чтобы сборку наладили на одном из их конвейеров. Источники Reuters указывают, что найти компромисс не удалось, ведь руководители Renault и Volkswagen не хотели уступать в этом аспекте.

Renault Twingo EV (Источник: Renault)

Как сообщается, представители компаний отказались от каких-либо комментариев по этому поводу. В то же время представитель VW добавил, что работа по поиску варианта уменьшения себестоимости электромобилей все еще ведется.

Также интересно: Представлены новые гибридные Volkswagen Golf GTE и Golf eHybrid

Сообщается, что Renault продолжит проект Twingo EV, который презентуют в 2026 году, самостоятельно, однако, она вполне может объединить усилия с партнерами по концерну (Nissan или Mitsubishi). В то же время Volkswagen, по слухам, сообщит подробную информацию о своей будущей электрической модели уже в скором времени.

Volkswagen ID.1 (Рендер: Autocar)

Поговаривают, что теперь концерну Volkswagen придется искать нового партнера, а потому запуск серийного производства проекта собственного электромобиля начального уровня под названием ID.1 может быть отложен до конца 2027 года.

Читайте также: Renault Rafal получил мощную версию PHEV

Обе стороны отказались от комментариев, хотя представитель Volkswagen отметил, что автопроизводитель все еще изучает варианты дешевых электромобилей.