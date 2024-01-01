Renault Rafal получил мощную версию PHEV

Плагин-гибридная силовая установка кроссовера представляет собой сочетание 1,2-литрового трехцилиндрового двигателя E-tech на 150 л.с. со вспомогательным стартер-генератором и основным электродвигателем мощностью 70 л.с., установленного на передней оси и электромотора на задней, которые образуют постоянный активный полный привод.

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Общая мощность Rafale E-Tech составляет 300 л.с., а суммарный запас хода – более 1000 км. Силовая установка работает в сочетании с безмуфтовой КПП. Заявленный разгон до 100 км/ч – 6,4 секунды. Автопроизводитель заявляет, что новинка имеет расход горючего на уровне 5,8 л/100 км, даже когда батарея полностью разряжена.

Скорость заряда батареи от тока мощностью 7,4 кВт составляет 2 часа 55 минут. Новинка доступна в двух комплектациях: Esprit Alpine и Atelier Alpine. Модель начального уровня почти полностью идентична уже имеющейся версии E-Tech на 200 л.с.

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Флагманская версия Atelier Alpine имеет особый цвет кузова Satin Summit Blue, спойлер, 21-дюймовые колесные диски и уникальную настройку шасси с интеллектуальной системой подвески с регулировкой, над которым работали инженеры Alpine.

Как сообщает Renault, водитель сможет самостоятельно выбирать отдельные режимы управления (Comfort, Dynamic, Sport), благодаря системе 4Control, которые будут доступны со всеми режимами езды (Eco, Comfort, Sport и MySense), кроме зимнего (Snow), согласно которым характер и поведение автомобиля будет меняться.

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Как сообщает Renault, новый плагин-гибрид Renault Rafale E-Tech 4x4 будет доступен с осени, когда автомобили поступят к дилерам.