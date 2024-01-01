Renault ведет разработку автопилота для общественного транспорта

Renault выбрала уникальную стратегию внедрения беспилотных систем в будущем: руководство компании считает, что стоит отделить потребности обычных покупателей от потребностей общественного транспорта.

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Французский автопроизводитель намерен улучшать передовые помощи водителю (ADAS), тогда как общественный транспорт, по мнению Renault, нуждается в автономных системах вождения, чтобы удовлетворить растущую потребность в мобильности в регионах.

Руководство компании стремится сделать эту технологию экономически доступной, а потому электрическую роботизированную платформу мини автобусов, которая станет своеобразной "испытательной площадкой" различных автономных систем.

Сообщается, что работа над ней продолжается уже несколько лет, а первая демонстрация наработок состоится уже через несколько дней во время теннисного турнира Roland-Garros 2024. Renault использует международную систему по обозначению 6 уровней автономных систем, где L0 – это уровень без какой-либо помощи, а L5 – полностью автономное транспортное средство.

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В собственных гражданских авто, компания продолжит улучшать актуальные системы второго уровня, где водитель все еще будет оставаться ответственным за управление транспортным средством.

Как сообщает Renault, между системами 2 и 3 уровня есть разрыв в технологической сложности. Из-за значительной себестоимости, спрос на авто с системой 3 уровня будет незначительным. В то же время говоря об общественном транспорте, ситуация несколько иная.

Renault оценивает потребность в автономных микроавтобусах в несколько тысяч в год, ведь 400 крупных городов в Европе вскоре станут зоной с нулевым уровнем выбросов. Из-за этого французский автопроизводитель несколько лет тестировал автономные транспортные средства. Сообщается, что испытания были успешными, и с 2026 года автономный транспорт будет интегрирован в сеть города Шатора.

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Renault планирует предложить роботизированную платформу электрических микроавтобусов на основе нового Renault Master. Компания считает, что автономный общественный транспорт сможет работать круглосуточно, а затраты на роботизацию компенсируются отсутствием водителей.