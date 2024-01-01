Спортивное подразделение Renault показывает суперкар с водородным двигателем

Некоторые автопроизводители уверены, что двигатель внутреннего сгорания имеет перспективы даже при введении слишком жестких экологических норм. Toyota считает, что можно обеспечить "нулевые выбросы", заставив ДВС сжигать водород вместо ископаемого топлива. Porsche и Lamborghini считают, что синтетическое топливо может стать спасителем традиционных двигателей. Продуктивный бренд Renault Alpine работает на водородной команде, и этот Alpenglow Hy4 является доказательством концепции.

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Эволюция концепта Alpenglow 2022 года Hy4 продолжается. Его будет приводить в движение 2,0-литровый двигатель мощностью 340 лошадиных сил. Четырехцилиндровый двигатель раскручивается до 7000 об/мин и питается из трех баков водорода, каждый из которых содержит 2 килограмма водорода под давлением 700 бар. Выход мощности направляется на дорогу через последовательную передачу.

Если вы считаете, что четырехцилиндровый двигатель не впечатляет, Alpine работает над более мощным двигателем. Выходит совершенно новый V-6, полностью разработанный собственными силами специально для водородных систем. Премьера следующего варианта Alpenglow, вероятно под названием Hy6, состоится в конце 2024 года. Тем временем Hy4 собирается выйти на дороги.

Его публичный дебют состоится завтра во время шестичасовой гонки на выносливость в Спа-Франкоршам в рамках сезона FIA WEC 2024. Затем он отправится во Францию, чтобы посетить 24 часа Ле-Мана, запланированные на 14-15 июня.

Hy4 не является образом оригинальной концепции Alpenglow, поскольку Alpine изменила кузов. Он имеет модифицированную конструкцию для размещения двух посадочных мест, а водородные баки встроены в боковые капсулы. Он также немного выше, чем раньше, и имеет переработанный аэропакет, подчеркнутый новым ковшом крыши.

Несмотря на то, что Hy4 - это машина только для треков, Alpine считает, что технология трансмиссии имеет смысл и в модели, разрешенной для уличного использования. Французская нишевая марка заходит так далеко, что говорит, что двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, является "чрезвычайно перспективным решением для использования на дорогах".

Идея модификации двигателя внутреннего сгорания для работы на водороде намного старше экспериментов Toyota с GR Yaris и GR Corolla. В 2005 году у BMW был V-12 7-й серии с 6,0-литровым агрегатом, работающим на водороде. Также, немецкий бренд разработал 5-ю серию (E12) для работы на жидком водороде в конце 1970-х годов. Это 520h, представлен ниже в видео BMW Group Classic.