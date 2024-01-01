Спортивний підрозділ Renault показує суперкар з водневим двигуном

Деякі автовиробники впевнені, що двигун внутрішнього згоряння має перспективи навіть при введенні занадто жорстких екологічних норм. Toyota вважає, що можна забезпечити «нульові викиди», змусивши ДВС спалювати водень замість викопного палива. Porsche і Lamborghini вважають, що синтетичне паливо може стати рятівником традиційних двигунів. Продуктивний бренд Renault Alpine працює на водневій команді, і цей Alpenglow Hy4 є доказом концепції.

Читайте також: Що дало очищення двигуна воднем: експеримент

Еволюція концепту Alpenglow 2022 року Hy4 продовжується. Його приводитиме в рух 2,0-літровий двигун потужністю 340 кінських сил. Чотирициліндровий двигун розкручується до 7000 об/хв і живиться з трьох баків водню, кожен з яких містить 2 кілограми водню під тиском 700 бар. Вихід потужності спрямовується на дорогу через послідовну передачу.

Якщо ви вважаєте, що чотирициліндровий двигун не вражає, Alpine працює над потужнішим двигуном. Виходить абсолютно новий V-6, повністю розроблений власними силами спеціально для водневих систем. Прем’єра наступного варіанту Alpenglow, ймовірно під назвою Hy6, відбудеться наприкінці 2024 року. Тим часом Hy4 збирається вийти на дороги.

Його публічний дебют відбудеться завтра під час шестигодинної гонки на витривалість у Спа-Франкоршам у рамках сезону FIA WEC 2024. Потім він вирушить до Франції, щоб відвідати 24 години Ле-Мана, заплановані на 14-15 червня.

Hy4 не є образом оригінальної концепції Alpenglow, оскільки Alpine змінила кузов. Він має модифіковану конструкцію для розміщення двох посадочних місць, а водневі баки вбудовані в бічні капсули. Він також трохи вищий, ніж раніше, і має перероблений аеропакет, підкреслений новим ковшом даху.

Незважаючи на те, що Hy4 — це машина лише для треків, Alpine вважає, що технологія трансмісії має сенс і в моделі, дозволеній для вуличного використання. Французька нішева марка заходить так далеко, що каже, що двигун внутрішнього згоряння, що працює на водні, є «надзвичайно перспективним рішенням для використання на дорогах».

Ідея модифікації двигуна внутрішнього згоряння для роботи на водні набагато старша за експерименти Toyota з GR Yaris і GR Corolla. У 2005 році у BMW був V-12 7-ї серії з 6,0-літровим агрегатом, що працює на водні. Також, німецький бренд розробив 5-ю серію (E12) для роботи на рідкому водні в кінці 1970-х років. Це 520h, представлений нижче у відео BMW Group Classic.