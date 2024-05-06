10:00, 6 травня 0

Щоб дізнатись, які результати дає очищення двигуна воднем, ми зробили експеримент. На Audi Q5 з закоксованим мотором заміряли витрату пального, потужність та визначили ступінь забруднення циліндрів. Потім очистили двигун й перевірили ці параметри знову.

У цього Audi Q5 2015 року з бензиновим двигуном 2,0 TFSi та пробігом 109 тисяч км через використання низькоякісного пального погіршилась динаміка розгону, з’явились “провали”, зросла витрата пального, а свічки покрились коричнуватим нальотом.

Щоб позбутися цих “симптомів”, мотористи порекомендували “розкоксовку” циліндрів двигуна. Однак така процедура, що виконується за допомогою спеціальної “хімії”, може мати негативні наслідки для двигуна. Тому ми вирішили очистити циліндри за допомогою впливу на них водневої суміші за технологією української компанії Hydroxy Україна. Адже ця технологія якраз і призначена для видалення такого роду відкладень, однак вона набагато більш “лагідна” для мотора, аніж “хімічна”.

До речі що обіцяють після чищення воднем

Попередні заміри

Для проведення експерименту спочатку зробили заміри кількох параметрів до чищення воднем і після неї. Спочатку виміряли витрату пального. Для цього залили повний бак та проїхали 50 км трасою. Після цього знову залили бак “до повного” на тій же колонці АЗС. Виявилось, що витрата становить трохи більше 10 літрів на 100 кілометрів. Причому бортовий комп’ютер автомобіля показував 11,1 л.

Далі виміряємо потужність і крутний момент. Для цього скористались послугами динамометричного стенда київської компанії Up Stage. Закріпили автомобіль та провели спеціальні виміри. Виявилось, що цей Audi Q5 навіть на 9-му році експлуатації розвиває майже паспортну потужність – 220 к.с. та 351 Нм крутного моменту.

Далі вирішили заглянути всередину циліндрів і подивитися, наскільки вони забруднені, візуально. Для цього використали ендоскоп. За його допомогою визначили, що і поршні, і циліндри в цьому моторі суттєво забруднені, особливо перший і третій. Свічки запалювання теж брудні та мають рудий наліт.

Процедура очищення

Виконавши ці заміри, розпочинаємо очищення воднем. Для цього у повітрозабірник двигуна під’єднаємо шланг подачі водневої суміші з апарату Hydroxy Україна. Цікаво, що такі прилади виробляються в Україні та використовуються в багатьох вітчизняних СТО, в тому числі в офіційних дилерських центрах.

Процедура триває одну годину. За допомогою водневої суміші, яка подається разом з повітрям (одна частина водню і три – повітря), вона змішується з пальним та суттєво підвищує температуру згоряння. Це розм’якшує вуглецеві та сажові відкладення, тобто розкоксовує його зсередини, без необхідності розбирання мотора. Однак робить це “лагідно”, без негативного впливу на поршні й циліндри.

Час від часу ми підвищували оберти двигуна, в цей час з вихлопної труби йшов темно-сизий дим. Це результати вичищання циліндрів та поршня, які виходили через вихлопну трубу. Цікаво, що на відміну від інших способів розкоксовки, чищення воднем не потребує наступної заміни масла. Адже усі продукти згоряють та виходять через вихлопну систему, а не потрапляють в масляний контур автомобіля.

Розм’якшені сажа та вуглець не забивають систему вихлопу та каталізатор, а очищають і їх. Під час цієї процедури очищується камера згорання, поршні, поршневі кільця, свічки запалювання, розпилювачі форсунок, лямбда-зонд та клапан EGR. Про це свідчить темний дим з вихлопної.

Результати “після”

Після процедури очищення знову проводимо повторні заміри. Спочатку досліджуємо поршень та стінки циліндрів за допомогою ендоскопа. Найбільший ефект спостерігаємо у другому та четвертому циліндрі – там видно чистий метал без нагару. У двох інших ситуація не настільки помітна через ендоскоп.

Свічки запалювання також трохи втратили своє коричневе забарвлення, а одна з них очистилась найкраще – саме в четвертому циліндрі. Але видно, що відкладення розм’якли, тому варто перевірити результат іншими методами.

Наступного дня знову їдемо на ту ж заправку та проїжджаємо в аналогічному темпі ту ж ділянку траси. Після замірів виявляємо просто неймовірний результат – витрата пального склала 7,2 літра на 100 кілометрів шляху. Результат виявився навіть кращим, ніж заявляють виробники системи Hydroxy Україна – вони говорять про економію у 6-20%, у нас вона склала 26%.

Також цікавий інший експеримент чищення воднем на BMW

Після відеозйомок повторюємо експеримент з використанням іншої АЗС, яка знаходиться поряд, але на тій же ділянці траси. Цього разу витрата виявляється на рівні 8,8 літра на сотню. Звичайно, якщо повторити заїзди ще кілька разів, результат буде іншим, адже неможливо ідеально відтворити вчорашню спробу. Однак тенденція все одно зберігається – економія пального є, і вона дуже відчутна.

Наступна перевірка – на тому ж динамометричному стенді компанії Up Stage. Знову повторюємо виміри за аналогічною методикою та бачимо, що потужність складає

223 кінські сили та 350 Нм крутного моменту. Тобто потужність стала більшою на 3 к.с., а момент – на 1 Нм менше.

Тож ми виявили, що очищення двигуна не вплинуло на потужність та крутний момент, адже вони і так були штатними для цього мотора. За словами працівників Up Stage, різниця в показниках може відбуватись внаслідок зміни температури повітря. Насправді потужність та крутний момент можна збільшити хіба що “чіпуванням” мотора, але це вже геть інша історія.

Таким чином, експеримент з очищенням закоксованого двигуна воднем за допомогою апарату Hydroxy Україна.показав, що процедура дійсно має ефект. Навіть якщо не було видно кардинального очищення усіх циліндрів та поршнів за допомогою ендоскопу, втім нагар у двох циліндрах “зійшов” суттєво. Однак найголовніше – витрата пального знизилась в середньому на 15%.

Серед інших позитивних ефектів – після очищення та заміни свічок запалювання власник помітив зменшення шумності двигуна, покращення динаміки та відсутність провалів при розгоні. І хоча ці показники не фіксувались інструментально, вони позитивно впливають на відчуття автомобіля, що теж дуже важливо.

Нагадаємо, де можуть почистити воднем двигун автомобіля.