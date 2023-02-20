Експеримент показав позитивний результат.

Чому це важливо

Від згоряння бензину, дизелю чи газу на стінках блоку циліндрів, поршнях і клапанах утворюються вуглецеві відкладення — суміш нагару смол, лаків і сажі. Це перешкоджає відтоку повітря з камери згоряння, пальне відпрацьовується не повністю, а температура всередині двигуна істотно збільшується.

Ці фактори сприяють його зношуванню. Адже відкладенні вуглецеві залишки на стінках циліндрів та поршнів призводять до зменшення тиску — втрати компресії. Від компресії безпосередньо залежить коефіцієнт корисної дії та потужність двигуна. Зниження компресії від норми на 15% в класичних двигунах критичне, воно може призвести до необхідності капітального ремонту двигуна.

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Щоб очистити двигун вживаного авто від відкладень, компанія Hydroxy обробляє його за допомогою спеціальної технології – воднем. Послуга проводиться без розбору двигуна, вимиває масляні відкладення на поршнях, нагар на клапанах. Також після очищення покращується робота каталізатора, сажового фільтра, поршнів та поршневих кілець, випускного колектора, свічок запалювання, форсунок (розпилювача), датчика кисню (лямбда зонду) та рециркуляційного клапана EGR.

Тестування ендоскопією після очищення двигуна воднем

Випробуємо ефект від очищення двигуна воднем на автомобілі Audi А7, 2011 рік. 3.0,бензин. Робимо ендоскопію на холодному двигуні, очищаємо двигун воднем та оглядаємо двигун зсередини зондом повторно.

Детальніше у відео:



Економія пального автомобіля

До 18% зменшення витрати палива всіх видів (бензин, дизель, газ) можливе завдяки встановленню водневої системи для авто – установки генерації водню на борту автомобіля (аналог ГБО, але підходить для всіх видів пального). Це ще одна розробка компанії Hydroxy.

Система виконує функцію присадки для пального:

виступає каталізатором кращого спалювання пального (пришвидшує згоряння у 10 разів, збільшує ККД основного палива)

поліпшення якості бензину та дизелю: завдяки додатковому насиченню пального воднем збільшує цетанове число дизеля та октанове – бензину. Тобто час, який потрібен для запалювання пального, зменшується, прискорюється робота двигуна і підвищується його потужність

полегшує холодний пуск взимку

очищує випускний колектор, сажовий фільтр і каталізатор

збільшує термін між регенераціями сажового фільтра

очищує камеру згоряння двигуна.

Воднева система не використовує хімії, яка може пошкодити деталі двигуна, а складається тільки з суміші газів водню та кисню, що робить її безпечною у використанні.

Записатися на очищення двигуна воднем чи отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Завітати на СТО особисто можна за адресою: Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або дізнатися більше на сайті hydroxy.com.ua.