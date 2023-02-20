Эксперимент показал положительный результат.

Почему это важно

От сгорания бензина, дизеля или газа на стенках блока цилиндров, поршнях и клапанах образуются углеродные отложения – смесь нагара смол, лаков и сажи. Это препятствует оттоку воздуха из камеры сгорания, горючее отрабатывается не полностью, а температура внутри двигателя существенно увеличивается.

Эти факторы способствуют его износу. Ведь отложенные углеродные остатки на стенках цилиндров и поршней приводят к уменьшению давления – потере компрессии. От компрессии напрямую зависит коэффициент полезного действия и мощность двигателя. Снижение компрессии от нормы на 15% в классических двигателях критично, оно может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.

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Чтобы очистить двигатель подержанного автомобиля от отложений, компания Hydroxy обрабатывает его с помощью специальной технологии – водородом. Услуга производится без разбора двигателя, вымывает масляные отложения на поршнях, нагар на клапанах. Также после очистки улучшается работа катализатора, сажевого фильтра, поршней и поршневых колец, выпускного коллектора, свечей зажигания, форсунок (распылителя), датчика кислорода (лямбда зонда) и рециркуляционного клапана EGR.

Тестирование эндоскопией после очистки двигателя водородом

Испытаем эффект от очистки двигателя водородом на автомобиле Audi А7, 2011 год. 3.0, бензин. Делаем эндоскопию на холодном двигателе, очищаем двигатель водородом и осматриваем двигатель изнутри зондом повторно.

Детальнее в видео:



Экономия горючего автомобиля

До 18% уменьшение расхода топлива всех видов (бензин, дизель, газ) возможно благодаря установке водородной системы для автомобиля – прибора генерации водорода на борту автомобиля (аналог ГБО, но подходит для всех видов горючего). Это еще одна технология компании Hydroxy.

Система выполняет функцию присадки для горючего:

выступает катализатором лучшего сжигания горючего (ускоряет сгорание в 10 раз, увеличивает КПД основного топлива)

улучшение качества бензина и дизеля: благодаря дополнительному насыщению топлива водородом увеличивает цетановое число дизеля и октановое – бензина. То есть время, необходимое для зажигания горючего, уменьшается, ускоряется работа двигателя и повышается его мощность.

облегчает холодный пуск зимой

очищает выпускной коллектор, сажевый фильтр и катализатор.

увеличивает срок между регенерациями сажевого фильтра

очистка камеры сгорания двигателя.

Водородная система не использует химию, которая может повредить детали двигателя, а состоит только из смеси газов водорода и кислорода, что делает ее безопасной в использовании.

Записаться на очистку двигателя водородом или получить консультацию о приобретении водородных систем можно по номеру 0678834265. Посетить СТО можно лично по адресу: Львов, с. Подборцы, ул. Тракт Глинянский, 29 или узнать больше на сайте hydroxy.com.ua.