Компанія Hydroxy, що вже 9 років виробляє запатентоване обладнання для очищення двигуна воднем, розширює мережу СТО, де можна розкоксувати двигун без хімії та очистити сажовий чи каталізатор без демонтажу.

Львів, Київ, Вінниця, Житомир, Чернівці та Дніпро – у цих обласних центрах вже є сервісні центри, що надають послугу очищення двигуна воднем. Перелік областей постійно доповнюється, адже попит на послугу швидко зростає.

Очищення двигуна воднем - послуга, що стрімко завойовує ринок автопослуг завдяки легкості проведення та дієвості. Автоспеціалісти знають, що закоксованість двигуна часто стає причиною несправності авто та пришвидшує знос двигуна.

Цю проблему можна попередити. Адже очищення двигуна воднем відбувається на цілому двигуні, який не потрібно розбирати.

Послуга триває 1 годину для двигуна до 2,8 л. Через повітрозабірник одразу у камеру згоряння подається водневмісний газ – газ з водню та кисню. Авто у цей час працює на холостих обертах, що допомагає газу пройти увесь шлях палива, очищаючи деталі та вузли двигуна від вуглецевих та коксових відкладень.

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Очищення розкоксовує компресійні кільця, очищає поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд), рециркуляційний клапан EGR, сажовий фільтр чи каталізатор без демонтажу. Краща робота деталей двигуна вирівнює компресію, а це відновлює потужність та ходові властивості авто.

Такий самий ефект, а додатково ще й зменшення витрати палива на 18% можна відчути, встановивши на авто водневу систему. Це додаткове обладнання, що працює на дистильованій воді, з якої генерує водневмісний газ під час руху авто. Суміш водню та кисню потрапляє одразу в камеру згоряння та виконує в авто подвійну функцію: очищає двигун та збагачує паливо калорійністю водню.

Підходить таке обладнання для авто, що працюють на дизелі і бензині. Системи поділяються відповідно до об'єму двигуна авто, на яке встановлюється. Монтується воднева система під капотом, тобто вона компактна і займає мало місця. Це безпечно, адже нема резервуара, де суміш з воднем може зберігатися чи накопичуватись.

Разом із СТО-партнерами, де можна очистити двигун воднем, розширюється і мережа СТО, що займаються монтажем таких систем. Знайти партнерів у містах України можна на сайті компанії Hydroxy, де можна залишити заявку про співпрацю.

Отримати консультацію щодо придбання водневих систем чи очищення двигуна воднем можна за номером 0678834265. Ознайомитись із системами та асортиментом можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 чи на сайті hydroxy.com.ua