Компания Hydroxy, которая уже 9 лет производит запатентованное оборудование для очистки двигателя водородом, расширяет сеть СТО, где можно раскоксовать двигатель без химии и очистить сажевый или катализатор без демонтажа.

Львов, Киев, Винница, Житомир, Черновцы и Днепр – в этих областных центрах уже есть сервисные центры, предоставляющих услугу очистки двигателя водородом. Перечень областей постоянно дополняется, ведь спрос на услугу быстро растет.

Очистка двигателя водородом – услуга, стремительно завоевывающая рынок автоуслуг благодаря легкости проведения и действенности. Автоспециалисты знают, что закоксованість двигателя часто становится причиной неисправности автомобиля и ускоряет износ двигателя.

Эту проблему можно предупредить. Ведь очистка двигателя водородом происходит на целом двигателе, который не нужно разбирать.

Услуга длится 1 час для двигателя до 2,8 л. Через воздухозаборник сразу в камеру сгорания подается водородсодержащий газ – газ из водорода и кислорода. Автомобиль в это время работает на холостых оборотах, что помогает газу пройти весь путь топлива, очищая детали и узлы двигателя от углеродных и коксовых отложений.

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Очистка раскоксовывает компрессионные кольца, очищает поршни и поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд), рециркуляционный клапан EGR, сажевый фильтр или катализатор без демонтажа. Лучшая работа деталей двигателя выравнивает компрессию, а это восстанавливает мощность и ходовые свойства авто.

Такой же эффект, а дополнительно еще и уменьшение расхода топлива на 18% можно почувствовать, установив на авто водородную систему. Это дополнительное оборудование, работающее на дистиллированной воде, из которой генерирует водородсодержащий газ во время движения авто. Смесь водорода и кислорода попадает сразу в камеру сгорания и выполняет в моторе двойную функцию: очищает двигатель и обогащает топливо калорийностью водорода.

Подходит такое оборудование для автомобилей, работающих на дизеле и бензине. Системы делятся в соответствии с объемом двигателя машины, на которое оно устанавливается. Монтируется водородная система под капотом, то есть она компактна и занимает мало места. Это безопасно, ведь нет резервуара, где смесь с водородом может храниться или накапливаться.

Вместе с СТО-партнерами, где можно очистить двигатель водородом, расширяется и сеть СТО, занимающихся монтажом таких систем. Найти партнеров в городах Украины можно на сайте компании Hydroxy, где можно оставить заявку о сотрудничестве.

Получить консультацию по приобретению водородных систем или очистки двигателя водородом можно по телефону 0678834265. Ознакомиться с системами и ассортиментом можно по адресу с. Подгорное Львовской обл, ул. Тракт Глинянский, 29 или на сайте hydroxy.com.ua