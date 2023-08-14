Каждый автомобиль с завода имеет определенные технические характеристики, включая динамику разгона. Но можно ли ее улучшить?

Важной характеристикой мощности является крутящий момент – усилие, с которым вращается вал силовой установки. Так что чем выше крутящий момент — тем лучше.

Чем выше мощность агрегата на низких оборотах, тем лучше для автомобиля касательно ее динамики. Соответственно, тем сложнее и дороже такой двигатель.

То есть можно ли улучшить мощность и динамику вашего авто? Или следует смириться с теми показателями, которые уже есть?

Кстати говоря Дизельные автомобили опасны для своих водителей и пассажиров

Экспериментируем на BMW 520i. Начальная мощность двухлитрового двигателя 143,8 л. с. ее подняли до 148,3 л. Количество оборотов, при которых достигается максимальная мощность, уменьшено – с 6355 до 5950 в минуту. И это хорошо.

Проверили также значение максимального крутящего момента – то есть силы, с помощью которой вращается коленчатый вал. В нашем случае этот момент увеличился с 181,3 до 189,7 Нм. Но еще более показательным является увеличение передаваемой мощности непосредственно на колеса: если раньше она составляла 76,0 л. с., то теперь достигла 85,8 л. с. Все это и обеспечило “пятерке” BMW лучший разгон, динамику и мощность.

А добиться этого удалось благодаря запатентованной водородной системе для автомобиля украинского производства компании Hydroxy. Она производит водород при движении машины и сразу подает его в камеру сгорания автомобиля, где газ сжигается вместе с основным топливом (бензин, дизель или сжиженный газ). В результате повышается компрессия, раскоксовываются кольца, происходит очистка камеры сгорания от углеродных отложений.

Водородная система легко устанавливается в подкапотное пространство или багажник. При этом она абсолютно безопасна, потому что водосодержащий газ не хранится в баллоне, а производится непосредственно во время движения и сразу же используется.

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