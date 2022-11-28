Концентрация оксида азота в салоне автомобиля в разы превышает выхлопы от авто наружу. Львовские инженеры предлагают решение этой проблемы.

Повышенную опасность для владельцев дизельных автомобилей определили благодаря результатам исследования, проведенных Институтом физики окружающей среды Гейдельбергского университета совместно с журналом AutoBild. Тесты проводились в районе Дюссельдорфа. Исследование показало, что в салоне машины показатели вредных веществ выхлопов в восьми случаях оказались выше, чем на улице.

Если в выхлопах количество окиси азота (NO 2 ) составляет от 24 до 92 мкг на кубический метр воздуха, то показатели в салоне автомобиля могут достигать 117 мкг, а иногда даже 447 мкг. В городских условиях средняя цифра составляла 110 мкг на кубический метр воздуха внутри машины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), концентрация более 200 микрограмм может иметь заметные последствия для здоровья в течение короткого времени.

Как влияет очистка двигателя водородом на мощность автомобиля: эксперимент

Можно ли снизить вред от дизельных автомобилей?

Эксперты рекомендуют использовать дополнительные фильтры для автомобиля. Очистка двигателя водородом, предлагаемая компанией Hydroxy, снижает уровень оксида азота на 38%. Кроме того, водородные технологии украинского производства уменьшают выброс оксида углерода на 18% и диоксида углерода (углекислый газ) на 34%.

Очистка выхлопа уменьшает нагрузку на сажевый фильтр. Это продлевает его ресурс на 33%. Подходит технология для дизельных и бензиновых автомобилей.

Очистка выхлопа с пользой для автомобиля

Особенность водосодержащего газа, используемого в своих запатентованных изобретениях компании Hydroxy, в том, что он катализирует горение горючего – дизель или бензин горит лучше и оставляют меньше неотработанных остатков.

Чем лучше сгорание, тем горючее выделяет меньше вредных веществ. В то же время уменьшается нагрузка на сажевый фильтр, не образуются углеродные отложения и не закоксовываются маслосъемные кольца. Без лишних усилий и без разборки очищаются поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд) и рециркуляционный клапан EGR.

Напомним, что разработка украинских изобретателей уменьшает расход топлива

Вы будете дышать чистым воздухом в салоне, а ваш автомобиль не будет иметь таких проблем как: увеличенный расход топлива и масла, отсутствие тяги, неустойчивые обороты, дымный выхлоп.

Речь идет о монтаже под капотом авто системы генерации водорода. Получить консультацию можно по номеру 0678834265 или на сайте hydroxy.com.ua .