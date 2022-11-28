Концентрація оксиду азоту в салоні автомобіля в рази перевищує вихлопи від авто назовні. Львівські інженери пропонують вирішення цієї проблеми.

Такі результати дослідження, проведені Інститутом фізики навколишнього середовища Гейдельберзького університету спільно з журналом AutoBild. Випробування проводилися в районі Дюссельдорфа. Дослідження показало, що в салоні машини показники шкідливих речовин вихлопів у восьми випадках виявилися вищими, ніж на вулиці.

Якщо у вихлопах кількість окису азоту (NO 2 ) становить від 24 до 92 мкг на кубічний метр повітря, то показники в салоні автомобіля можуть досягати 117 мкг, а іноді навіть 447 мкг. У міських умовах середня цифра становила 110 мкг на кубічний метр повітря всередині машини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), концентрація понад 200 мікрограмів може мати помітні наслідки для здоров'я протягом короткого часу.

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Чи можна зменшити шкоду від дизельних авто?

Експерти радять використовувати додаткові фільтри для авто. Очищення двигуна воднем, яке пропонує компанія Hydroxy, знижує рівень оксиду азоту на 38%. Окрім того, водневі технології українського виробництва зменшують викиди оксиду вуглецю на 18% та діоксиду вуглецю (вуглекислий газ) на 34%.

Очищення вихлопу зменшує навантаження на сажовий фільтр. Це продовжує його ресурс на 33%. Підходить технологія для дизельних та бензинових авто.

Очищення вихлопу з користю для авто

Особливість водневмісного газу, який використовує у своїх запатентованих винаходах компанія Hydroxy, у тому, що він каталізує горіння пального – дизель чи бензин горить краще і залишають менше невідпрацьованих решток.

Чим краще згоряння, тим пальне виділяє менше шкідливих речовин. Водночас зменшується навантаження на фільтр сажі, не утворюються вуглецеві відкладення і не закоксовуються маслоз’ємні кільця. Без зайвих зусиль та без розбирання очищуються поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR.

Нагадаємо, що розробка українських винахідників зменшує витрати палива авто

Ви дихатимете чистим повітрям у салоні, а ваше авто не матиме таких проблем як: збільшена витрата палива й оливи, відсутність тяги, нестійкі оберти, димний вихлоп.

Мова йде про монтаж під капотом авто системи генерації водню. Отримати консультацію можна за номером 0678834265 або на сайті hydroxy.com.ua.