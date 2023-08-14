Кожен автомобіль з заводу має певні технічні характеристики, в тому числі динаміку розгону. Але чи можна її покращити?

Важливою характеристикою потужності є крутний момент – зусилля, з яким обертається вал силової установки. Тож чим вищий крутний момент — тим краще.

Чим вище потужність агрегату на низьких обертах, тим краще для авто в питанні її динаміки. Відповідно, тим складніший і дорожчий такий двигун.

Тож чи можна покращити потужність і динаміку вашого авто? Чи варто змиритися з тими показниками, які вже є?

До речі Дизельні авто небезпечні для своїх водіїв та пасажирів

Експериментуємо на BMW 520i. Початкову потужність дволітрового двигуна 143,8 к. с. було піднято до 148,3 к. с. Кількість обертів, при яких досягається максимальна потужність, зменшено – з 6355 до 5950 за хвилину. І це добре.

Перевірили також значення максимального крутного моменту – тобто сили, з якої обертається колінчастий вал. У нашому випадку цей момент збільшили із 181,3 до 189,7 Нм. Але ще більш показовим є збільшення потужності, що передається безпосередньо на колеса: якщо раніше вона становила 76,0 к. с., то тепер досягла 85,8 к. с. Все це і забезпечило «п’ятірці» BMW кращий розгін, динаміку та потужність.

А досягти цього вдалося завдяки запатентованій водневій системі для авто українського виробництва компанії Hydroxy. Вона виробляє водень під час руху авто та одразу подає його в камеру згоряння автомобіля, де газ спалюється разом з основним паливом (бензин, дизель або скраплений газ). В результаті підвищується компресія, розкоксовуються кільця, відбувається очищення камери згоряння від вуглецевих відкладень.

Воднева система легко встановлюється в підкапотний простір або багажник. При цьому вона абсолютно безпечна, тому що водневмісний газ не зберігається в балоні, а виробляється безпосередньо під час руху і відразу ж використовується.

Отримати консультацію щодо придбання водневих систем можна за номером 067-883-4265.

Ознайомитись із системами та асортиментом можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 чи на сайті hydroxy.com.ua