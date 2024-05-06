10:00, 6 мая 0

Чтобы узнать, какие результаты дает очистка двигателя водородом, мы сделали эксперимент. На Audi Q5 с закоксованным мотором замерили расход топлива, мощность и определили степень загрязнения цилиндров. Затем очистили двигатель и проверили эти параметры снова.

У этого Audi Q5 2015 года с бензиновым двигателем 2,0 TFSi и пробегом 109 тысяч км из-за использования низкокачественного топлива ухудшилась динамика разгона, появились "провалы", вырос расход топлива, а свечи покрылись коричневатым налетом.

Чтобы избавиться от этих "симптомов", мотористы порекомендовали "раскоксовку" цилиндров двигателя. Однако такая процедура, выполняемая с помощью специальной "химии", может иметь негативные последствия для двигателя. Поэтому мы решили очистить цилиндры с помощью воздействия на них водородной смеси по технологии украинской компании Hydroxy Украина. Ведь эта технология как раз и предназначена для удаления такого рода отложений, однако она гораздо более "щадящая" для мотора, чем "химическая".

Кстати что обещают после чистки водородом

Предварительные замеры

Для проведения эксперимента сначала сделали замеры нескольких параметров до чистки водородом и после нее. Сначала измерили расход топлива. Для этого залили полный бак и проехали 50 км по трассе. После этого снова залили бак "до полного" на той же колонке АЗС. Оказалось, что расход составляет чуть больше 10 литров на 100 километров. Причем бортовой компьютер автомобиля показывал 11,1 л.

Далее измерим мощность и крутящий момент. Для этого воспользовались услугами динамометрического стенда киевской компании Up Stage. Закрепили автомобиль и провели специальные измерения. Оказалось, что этот Audi Q5 даже на 9-м году эксплуатации развивает почти паспортную мощность – 220 л.с. и 351 Нм крутящего момента.

Далее решили заглянуть внутрь цилиндров и посмотреть, насколько они загрязнены, визуально. Для этого использовали эндоскоп. С его помощью определили, что и поршни, и цилиндры в этом моторе существенно загрязнены, особенно первый и третий. Свечи зажигания тоже грязные и имеют рыжий налет.

Процедура очистки

Выполнив эти замеры, начинаем очистку водородом. Для этого в воздухозаборник двигателя подсоединим шланг подачи водородной смеси с аппарата Hydroxy Украина. Интересно, что такие приборы производятся в Украине и используются во многих отечественных СТО, в том числе в официальных дилерских центрах.

Процедура длится один час. С помощью водородной смеси, которая подается вместе с воздухом (одна часть водорода и три – воздуха), она смешивается с топливом и существенно повышает температуру сгорания. Это размягчает углеродные и сажевые отложения, то есть раскоксовывает его изнутри, без необходимости разборки мотора. Причем делает это "ласково", без негативного влияния на поршни и цилиндры.

Время от времени мы повышали обороты двигателя, в это время из выхлопной трубы шел темно-сизый дым. Это результаты вычищения цилиндров и поршня, которые выходили через выхлопную трубу. Интересно, что в отличие от других способов раскоксовки, чистка водородом не требует последующей замены масла. Ведь все продукты сгорают и выходят через выхлопную систему, а не попадают в масляный контур автомобиля.

Размягченные сажа и углерод не забивают систему выхлопа и катализатор, а очищают и их. Во время этой процедуры очищается камера сгорания, поршни, поршневые кольца, свечи зажигания, распылители форсунок, лямбда-зонд и клапан EGR. Об этом свидетельствует наличие дыма из выхлопной.

Результаты "после"

После процедуры очистки снова проводим повторные замеры. Сначала исследуем поршень и стенки цилиндров с помощью эндоскопа. Наибольший эффект наблюдаем во втором и четвертом цилиндре – там видно чистый металл без нагара. В двух других ситуация не столь заметна через эндоскоп.

Свечи зажигания также немного потеряли свою рыжую окраску, а одна из них очистилась лучше – именно в четвертом цилиндре. Но видно, что отложения размякли, поэтому стоит проверить результат другими методами.

На следующий день снова едем на ту же заправку и проезжаем в аналогичном темпе тот же участок трассы. После замеров обнаруживаем просто невероятный результат – расход топлива составил 7,2 литра на 100 километров пути. Результат оказался даже лучше, чем заявляют производители системы Hydroxy Украина – они говорят об экономии в 6-20%, у нас она составила 26%.

Также интересен другой эксперимент чистки водородом на BMW

После видеосъемок повторяем эксперимент с использованием другой АЗС, которая находится рядом, но на том же участке трассы. В этот раз расход оказывается на уровне 8,8 литра на сотню. Конечно, если повторить заезды еще несколько раз, результат будет другим, ведь невозможно идеально воспроизвести вчерашнюю попытку. Однако тенденция все равно сохраняется – экономия горючего есть, и она очень ощутима.

Следующая проверка – на том же динамометрическом стенде компании Up Stage. Опять повторяем измерения по аналогичной методике и видим, что мощность составляет

223 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. То есть мощность стала больше на 3 л.с., а момент – на 1 Нм меньше.

Таким образом мы обнаружили, что очистка двигателя не повлияла на мощность и крутящий момент, ведь они и так были штатными для этого мотора. По словам работников Up Stage, разница в показателях может происходить вследствие изменения температуры воздуха. На самом деле мощность и крутящий момент можно увеличить разве что "чипированием" мотора, но это уже совсем другая история.

Таким образом, эксперимент с очисткой закоксованного двигателя водородом с помощью аппарата Hydroxy Украина.показал, что процедура действительно дала эффект. Даже если не было видно кардинальной очистки всех цилиндров и поршней с помощью эндоскопа, но нагар в двух цилиндрах "сошел" существенно. Однако самое главное – расход топлива снизился в среднем на 15%.

Среди других положительных эффектов – после очистки и замены свечей зажигания владелец заметил уменьшение шумности двигателя, улучшение динамики и отсутствие провалов при разгоне. И хотя эти показатели не фиксировались инструментально, они положительно влияют на ощущение автомобиля, что тоже очень важно.

Напомним, где могут почистить водородом двигатель автомобиля.