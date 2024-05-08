Бюджетный кроссовер Dacia Spring EV 2025 модельного года оказался весьма доступным. Автомобиль от подразделения Renault готов выйти на рынок.

Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако обновленный Spring сохранил компактные габариты и остался меньше по сравнению с бюджетным кроссовером Duster. На сайте компании сообщили о цене Dacia Spring в 2024 году.

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Ранее стоимость объявили от 18 900 евро. Но в некоторых европейских странах еще меньше – от 16 900 евро. В Румынии же машина стоит минимум 10 990 евро благодаря многочисленным субсидиям.

Электрический кроссовер Dacia Spring в ходе модернизации получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расшили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

Мощность двигателя, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Емкость батарейного блока составляет 26 кВтч. Запас хода Dacia Spring EV составляет 220 км.