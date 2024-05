Новый завод и бренд THE REMAKERS - это результат сотрудничества Renault и компании he Future Is NEUTRAL.

The Future Is NEUTRAL расширяет свой бизнес-портфель путем интеграции деятельности по восстановлению автомобильных деталей завода Flins Refactory. По этому случаю он получил новое название: THE REMAKERS.

"Создание THE REMAKERS открывает новую главу и отличные перспективы для роста. Мы стремимся увеличить наш бизнес на +50% до 2030 года. The Future Is NEUTRAL – первая автомобильная компания циклической экономики, которая работает по всей цепочке создания стоимости в Европе", – говорит Рафаэль Трегер, генеральный директор THE REMAKERS.

THE REMAKERS использует ноу-хау, полученное с 1949 года и широко признанное на рынке. Его миссия заключается в том, чтобы восстановить автомобильные компоненты до уровня качества, эквивалентного оригинальной части, благодаря сочетанию отремонтированных и новых деталей. Теперь этот опыт будет предложен всей автомобильной промышленности в соответствии со стратегией развития и открытия всех видов деятельности The Future Is NEUTRAL.

Его рост будет поддерживаться инвестиционным планом The Future Is NEUTRAL на общую сумму 500 миллионов евро до 2030 года для расширения существующего бизнеса и открытия нового. Европейский рынок запасных частей динамичный и имеет высокий потенциал развития. Ожидается, что в 2022 году он составит примерно 6,8 миллиарда евро, а в 2030 году он достигнет 8,2 миллиарда евро. Этот рост в основном вызван старением автопарка и ускорением электрификации.

Название THE REMAKERS подчеркивает человека, коллектив, опыт и ноу-хау, приобретенные со временем. Производное от английского слова "maker", THE REMAKERS описывает тех, кто своими действиями дает новую жизнь неиспользуемым частям,.

Префикс "RE" несет в себе гены циркулярной экономики (как в "remanufacturing" или "renovation") и отдает предпочтение Renault Group и Refactory, тогда как "THE" устанавливает связь с The Future Is NEUTRAL.

Детали THE REMAKERS представляют альтернативу, которая является более экологичной (экономия сырья, энергии и воды и меньший эквивалент CO2 по сравнению с производством новой детали) и более экономичной для клиента (в среднем на 30% дешевле, чем новая деталь).

Предложение THE REMAKERS уже охватывает 9 линий продуктов и включает более 11 000 деталей: механические части (двигатели, коробки передач, турбокомпрессоры, инжекторы), электрические части (электродвигатели, блоки силовой электроники) и электронные части (мультимедийные системы). THE REMAKERS стремится ускорить выпуск новых запчастей на рынок, в частности, чтобы поддержать рост гибридного и электрического парка. Об этом свидетельствует объявление о первом в Европе предложение по восстановлению двигателя электромобиля (март 2024 г.), а также другие проекты, разрабатываемых по силовой электронике при поддержке и опыта признанных игроков.