Концерн Stellantis в Украине откроет сеть независимых СТО EUROREPAR, которая будет использовать собственные запчасти и ремонтировать послегарантийные автомобили всех марок.

Сеть мультибрендовых автосервисов EUROREPAR начнет развиваться в Украине. Об этом рассказал руководитель сервисного направления представительства концерна Stellantis в Украине Александр Лыч. По его словам, сеть будет конкурировать с имеющимися в Украине Bosch Car Service, ATL Сервис, Vianor.

Также интересно у каких автобрендов лучший сервис: исследование

Бренд EUROREPAR был создан группой PSA в 2002 году как марка более дешевых запчастей к автомобилям Peugeot и Citroen, которые не обслуживаются на дилерских СТО. Впоследствии, после создания концерна Stellantis, перечень запчастей увеличился – теперь под этой маркой производятся заменители для большинства популярных авто. Параллельно для расширения сбыта запчастей в Европе начала развиваться сеть автосервисов EUROREPAR. Это независимые СТО, для которых концерн Stellantis предоставляет торговую марку, концепцию работы, склад запчастей, инструменты и тому подобное. Фактически, автосервисы работают на условиях франшизы.

Планы по количеству таких станций в Украине пока не озвучены. Известно лишь, что такие СТО будут обслуживать не только владельцев брендов, входящих в концерн Stellantis, но и других. Цены на обслуживание и запчасти будут меньше, чем на дилерских фирменных станциях. При этом качество запчастей и работ должно быть контролируемое всемирно известным концерном.

Справка Авто24

Сегодня запчасти под брендом EUROREPAR насчитывают более 60 продуктовых семейств и 15 000 артикулов. Сеть мультибрендовых сервисов EUROREPAR работает в 40 странах, в которых насчитывается около 6200 мастерских. Они предоставляют наиболее распространенные услуги автосервиса: замену масла, техобслуживание и диагностика, шиномонтаж, ремонт тормозной и выхлопной системы, подвески, электроники, кондиционеров и тому подобное.