Концерн Stellantis в Україні відкриє мережу незалежних СТО EUROREPAR, яка використовуватиме власні запчастини та ремонтуватиме післягарантійні автомобілі всіх марок.

Мережа мультибрендових автосервісів EUROREPAR почне розвиватись в Україні. Про це розповів керівник сервісного напрямку представництва концерну Stellantis в Україні Олександр Лич. За його словами, мережа буде конкурувати з наявними в Україні Bosch Car Service, ATL Сервіс, Vianor.

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Бренд EUROREPAR був створений групою PSA у 2002 році як марка більш дешевих запчастин до автомобілів Peugeot та Citroen, які не обслуговуються на дилерських СТО. Згодом, після створення концерну Stellantis, перелік запчастин збільшився – тепер під цією маркою виробляються замінники для більшості популярних авто. Паралельно задля розширення збуту запчастин в Європі почала розбудовуватись мережа автосервісів EUROREPAR. Це незалежні СТО, для яких концерн Stellantis надає торгову марку, концепцію роботи, склад запчастин, інструменти тощо. Фактично, автосервіси працюють на умовах франшизи.

Плани щодо кількості таких станцій в Україні поки що не озвучені. Відомо лише, що такі СТО будуть обслуговувати не лише власників брендів, які входять до концерну Stellantis, але й інших. Ціни на обслуговування та запчастини будуть меншими, аніж на дилерських фірмових станціях. При цьому якість запчастин та робіт має бути контрольована всесвітньовідомим концерном.

Довідка Авто24

Сьогодні запчастини під брендом EUROREPAR налічують більш ніж 60 продуктових сімей та 15 000 артикулів. Мережа мультибрендових сервісів EUROREPAR працює у 40 країнах, в яких нараховується близько 6200 майстерень. Вони надають найбільш розповсюджені послуги автосервісу: заміну оливи, техобслуговування і діагностика, шиномонтаж, ремонт гальмівної та вихлопної системи, підвіски, електроніки, кондиціонерів тощо.